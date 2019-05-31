籃球／本打算在達欣退休 田壘：願望已無法實現

2019-05-31 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



田壘透露自己本打算在達欣退休。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 「少俠」田壘過去在達欣隊效力多年後前往CBA征戰，去年回台加入ABL寶島夢想家，今天他出席天梭表新品發表記者會時談到日前老東家退回甲組的情況，他感到惋惜地說：「原本還打算要回到達欣退休，現在這個願望也已無法實現。」

達欣從去年就傳出轉賣消息，今年SBL球季結束後，外界都在關注幾隻SBL球隊未來動向時，達欣卻開出第一槍，雖確定不會解散，但也不跟進加入尚未成形的職業聯盟及放棄SBL舞台，重回甲組層級賽事。

過去曾效力達欣11年的田壘看到老東家面臨巨大轉變，他直言覺得可惜，不過得知消息後仍是平常心看待一切，「在消息曝光前其實也就有些風聲，我能做的除了安慰還是只能安慰（前達欣隊友）。」

現年35歲的田壘，離開CBA回台後加入寶島夢想家，不過年齡、身體上的傷勢及家庭都是他考量退休的因素，「原本我還打算在這段時間到其他聯盟去看看，最後再回到達欣打個一兩年後退休，不過現在這個願望已經無法實現了。」

田壘表示，自己對於退休並未有個明確時間表，「目前身體傷勢逐漸好轉，但也說不定自己規劃還要再打幾年。」田壘開玩笑的說：「搞不好我轉過身就宣布退休了也不一定。」