WSBL／國泰慶50年 洪玲瑤哽咽憶雙親

2019-05-30 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



父親是知名教練「大洪老師」洪金生，國泰女籃隊「小洪老師」洪玲瑤球員時期曾經飽受噓聲，完整參與國泰女籃50年的她今天憶起過去回憶，一度哽咽，但她也感謝過去球迷的噓聲，讓她只當10年球員就褪下戰袍，擔任教練找到另片天。

國泰前身是1947年創隊的純德女籃，洪玲瑤透露，國一她就曾加入球隊，但練球一個月成績就從「前段班」掉到「中段班」，離隊後專注課業，但運動細胞藏不住，參加田徑賽又獲得佳績，國三才再度加入球隊，「結果參加半年，就變成國泰女籃，我是裡面的最小咖。」

她回憶說，她是家裡獨生女，上面都是哥哥，爸爸從沒在家裡打過「女兒」，但卻曾在球場教訓過身為「球員」的自己，她悠悠說：「當初打籃球不是喜歡，是份責任，回首要感謝父親，有這環境才造就了我。」

學生時期幾乎以球場為家，洪玲瑤母親在她大三過世時，她前一天才參加完三國四強的冠軍賽，比賽結束趕到醫院只趕得及送母親最後一程，「那時我窩在家裡一個月，走不出去，是哥哥和我說，媽媽走了，你應該多陪爸爸，我才再努力4年（當球員）。」