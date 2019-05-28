籃球／職籃上路籃協樂觀 球員希望看見籃壇改變

2019-05-28 18:06 中央社 台北28日電



蔡文誠期待籃壇改革。 報系資料照 分享 facebook 中華職籃大聯盟（CBL）預計在今年11月2日上路，即便參與球隊還未底定，不過SBL超級籃球聯賽現役球星們都期盼職籃到來，他們共同心聲是：「我們希望看見改變。」

今年率領富邦勇士奪得隊史首冠的「本土洋將」蔡文誠，透露職籃初期一定會遭遇很多問題，也有可能許多細節與規範沒法一次到位，但他強調：「SBL當初也是一邊打，一邊進化，況且職籃籌備時間很短，就算有些瑕疵也不意外。」

蔡文誠強調，以球員立場來說，他們追求的是更高層級的賽事，更好的環境，若以這為出發點，應該要有多一些包容，讓職籃有時間和空間去改進。

而璞園建築混血射手簡浩則認為，職籃就算未必能帶給球員更高的薪資也無所謂，「至少要能把球迷帶進來，否則我們每天練球為了比賽，是要打給誰看」。

簡浩也說，台灣的籃球市場不像美國或中國這麼龐大，但大家都希望可以看到新的氣象，目前雖然不清楚職籃能否如期開打，至少給了球員們更多期待。

但也有球員私下表示，日前成立的中華職籃大聯盟，看起來根本就是中華籃協與SBL的翻版，不但看不出來有什麼不同，還有太多不確定性，如果他是球隊老闆也不敢貿然同意加入。

此外，也有球員疑惑說，他看了中華職籃大聯盟今天的相關新聞，卻不知道有哪幾支球隊要打，讓他很懷疑職籃能否如期上路，「最怕的是如果打到一半垮台了，那我們這些球員要怎麼辦」。

中華職籃若開打 SBL將尋求轉型

中華職籃大聯盟（CBL）預計11月2日正式上路，中華籃協秘書長李一中強調，對於籃球職業化獻上祝福，也樂觀其成，不過若職籃順利上路，SBL也將面臨轉型。

CBL籌備處秘書長唐旭鴻今天表示，目前SBL超級籃球聯賽現有的7支球隊當中，已知至少有3支球隊願意加盟，而目前職籃元年雖規劃6隊參賽，但若僅4隊加盟仍會如期開打。

李一中則重申，SBL將會長長久久、永續經營，但他也說：「這是個假設性問題，若職籃真的成立，SBL或許就要做出一些改變。」

接下來CBL和SBL賽程預料將面臨重疊，李一中也大方表示，他歡迎職籃球隊籌組二軍續戰SBL，也會邀請一些有意加入SBL的社會甲組球隊加盟。

李一中強調，籃協最大的宗旨和目的，就是推廣國內籃球運動風氣，因此未來SBL若成為職籃的「農場」，「將可給一些無法在職籃出賽上場的球員，或一些有心進軍職籃的球員更多揮灑空間，也給他們更多磨練球技的舞台」。

此外李一中也透露，若SBL真的成為職籃的二軍農場，他認為體制上也會做出改變，屆時可能不採用洋將，改以培養本土球員為主，除非球團仍希望保留洋將制度。