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瓊斯盃／中華隊16人名單出爐 呂政儒、蔣淯安遺珠

2019-05-28 14:28聯合報 記者林宋以情╱即時報導

呂政儒。 記者毛琬婷／攝影
呂政儒。 記者毛琬婷／攝影
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第41屆威廉瓊斯盃男籃7月12日登場，中華籃協今日公布中華藍、白隊16人名單，中華藍隊由外籍教練帕克（C.Parker）領軍，SBL生涯5000分「男模」呂政儒、年度MVP蔣淯安皆未入選，中華藍隊預計6月10日開訓。

藍隊今年由帕克領軍，助理教練楊宜峰、吳永仁，球員經過Parker教練長期觀察SBL及旅外球員表現，遴選出16人名單如下：陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

日前已開訓的白隊正在俄羅斯參加大學邀請賽，返台後PARKER教練將投入藍隊集訓工作，白隊將由桑茂森、楊哲宜、王志群三位組成教練團，16位集訓球員有：賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、譚傑龍、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯。

帕克表示，本屆瓊斯盃名單遴選以30歲以下球員為主，希望為國家隊挑選出未來接班梯隊，透過瓊斯盃的高強度比賽，累積國際賽經驗，厚植國家隊人才庫。

此外，本屆瓊斯盃中華藍、白隊各會有一位測試洋將加入，分別是藍隊皮特曼（Dexter Pittman）、白隊佛羅維斯（John Florveus），現年31歲的皮特曼身高208公分擁有四年NBA經歷，身高211公分的佛羅維斯曾在2016年代表中華白隊出賽，兩人將依據瓊斯盃表現及融入球隊狀況，作為未來是否歸化之參考。原先規劃中的ABL寶島夢想家阿提諾（Will Artino）則已透過經紀人回覆不考慮參加瓊斯盃。

瓊斯盃帕克SBL
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