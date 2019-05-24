籃球／與「學姊」組隊鬥牛 周儀翔談達欣表遺憾

2019-05-24 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



SYM鬥到底城市爭霸賽今天起將一連三天在台北新生高架橋下籃球場舉行雙北站賽事，在今天的記者會上特別邀請來旅外球員周儀翔與達欣工程籃球隊助理教練張智峰為活動站台，兩人也向參賽球員分享過去打三對三籃球的經驗，不過在談到達欣將回歸甲組一事時皆表示感到遺憾。

鬥到底城市爭霸賽在兩岸超過50個城市舉行，今年雙北站共有150隊報名，台灣城市冠軍將可參與8月舉辦的台灣區冠軍賽，優勝隊伍則可以再跟中國大陸區勁旅較勁，總冠軍可獲得150萬的獎金。

在今天記者會上也邀請到兩名達欣出身的球員以及台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩為活動站台，三人也與參賽球員進行一場男女混合表演賽，不過最終卻遭到參賽者隊的女性球員以鬥到底獨特的「四分球」與「女性得分加倍賽制」絕殺。

周儀翔表示，在從CBA返台後這段時間都在家中陪伴老婆與小孩，並且學習當「奶爸」的技能，不過在談到SBL前東家達欣近日傳出將回歸甲組的消息時，他則說：「覺得蠻可惜的，畢竟SBL球隊本來就不多，現在又少了一支傳統勁旅。」

而在達欣擔任助理教練張智峰則表示，雖然相較於球員自己所受到的影響不大，不過對於達欣球員與隊友可能四散各隊，他也說：「其實我今天還有去球場，還拍了一張休息室有大家位置的照片並傳到群組，覺得有一點落寞。」