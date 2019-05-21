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籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華白外籍教練帕克。記者劉肇育／攝影
中華白外籍教練帕克。記者劉肇育／攝影
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瓊斯盃中華白隊近日在國體大進行集訓，包括林庭謙、譚傑龍等旅外球員，以及賴廷恩、吳家駿、范士恩等SBL新生代球星皆齊聚一堂接受外籍教練帕克的魔鬼訓練，而接下來中華白也將前往俄羅斯進行移訓和比賽，希望為瓊斯盃調整出最佳狀態。

今年中華白隊被視為國家一隊的接班梯隊，匯集了具有旅外經驗、SBL和UBA的年輕好手，不過帕克一日兩餐的扎實訓練也讓這群未來之星大喊吃不消，尤其今年打進SBL冠軍賽的賴廷恩、黃泓瀚更是在賽季結束後，幾乎是無縫接軌的就加入訓練，對於體能形成一大考驗。

中華白隊長黃泓瀚（左）防守吳永盛（右）。記者劉肇育／攝影
中華白隊長黃泓瀚（左）防守吳永盛（右）。記者劉肇育／攝影
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不過對於接班梯隊在集訓中所展現的態度，帕克同樣讚譽有加，並強調這16名球員是他在過去三年來看遍各層級籃球後公平選入，「他們不僅代表的是台灣籃球的未來，更是現在，希望這次的集訓能夠幫助他們在未來接班時能夠順利。」

除了協助球員成長外，有超過40年執教經驗的帕克也讓這次教練團中的桑茂森、楊哲宜、王志群有相當大的發揮空間，讓三人輪流訓練球隊攻守，「這次不僅希望幫助球員成長，我也希望教練團甚至是訓練員都能夠跟著一起成長。」

26日中華白將啟程俄羅斯移訓，並與當地大學球隊切磋，而帕克也向全隊下達必勝令，「到那邊我們肯定會碰到一些身材更加高大的球隊，但我們要靠著速度和態度取勝，目標是贏下每一場比賽。

帕克瓊斯盃SBL

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