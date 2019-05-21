籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴維斯（左）現身瓊斯盃中華白隊集訓。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

在上周展開集訓的瓊斯盃中華白隊，近日迎來驚喜訪客「新台灣人」戴維斯，過去一年來受到傷勢影響的他為了調整狀態，在中華籃協的許可下不僅加入中華白的集訓，且還可能在瓊斯盃代表中華藍或白隊出賽。

戴維斯在去年代表中華隊打完世界盃亞洲區資格賽賽程後，就因傷接連錯過瓊斯盃與雅加達亞運會，加上他與中華籃協的合約到期，讓人一度以為中華隊與戴維斯的合作將就此告一段落。

不過就在上周傳出中華籃協將找來佛羅維斯（John Florveus）、前熱火中鋒皮特曼（Dexter Pittman）在瓊斯盃進行測試後，近日中華籃協更在與外籍教練帕克（Charlie Parker）溝通後，決定讓戴維斯先加入中華白隊的集訓，且不排除讓他在瓊斯盃登場。

帕克指出，戴維斯就像是中華男籃的國家英雄，這次他加入集訓主要就是希望協助他恢復，未來再看訓練狀況決定他的未來動向，但帕克也坦言，過去曾代表中華隊出賽的戴維斯，如能回到陣中會是個好的選擇，「不論是對於台灣籃球來說，或是戴維斯本來就對台灣籃球文化的了解，他都會是一個好的選擇，這是一個綜合比較後的狀況。」

而戴維斯則透露，目前身體恢復狀況大約在6成上下，接下來他也機會跟隨中華白隊練球，不僅是要探尋重返國家隊的機會，也希望敲開重返SBL的大門。