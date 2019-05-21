親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

運動筆記風雨見真情的醫護鐵人再一次被老天提前完了賽
健行筆記路線紀錄：〖朝山步道〗【三粒半】【天上山】【火焰山】我愛瀑布之三民蝙蝠洞、觀音洞步道
NBA賽事懶人包 (5月21日)賽事精華- 勇士 vs. 拓荒者 (5月21日)

籃球／戴維斯現身中華白集訓 帕克：好的選擇

2019-05-21 20:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

戴維斯（左）現身瓊斯盃中華白隊集訓。記者劉肇育／攝影
戴維斯（左）現身瓊斯盃中華白隊集訓。記者劉肇育／攝影
分享

在上周展開集訓的瓊斯盃中華白隊，近日迎來驚喜訪客「新台灣人」戴維斯，過去一年來受到傷勢影響的他為了調整狀態，在中華籃協的許可下不僅加入中華白的集訓，且還可能在瓊斯盃代表中華藍或白隊出賽。

戴維斯在去年代表中華隊打完世界盃亞洲區資格賽賽程後，就因傷接連錯過瓊斯盃與雅加達亞運會，加上他與中華籃協的合約到期，讓人一度以為中華隊與戴維斯的合作將就此告一段落。

不過就在上周傳出中華籃協將找來佛羅維斯（John Florveus）、前熱火中鋒皮特曼（Dexter Pittman）在瓊斯盃進行測試後，近日中華籃協更在與外籍教練帕克（Charlie Parker）溝通後，決定讓戴維斯先加入中華白隊的集訓，且不排除讓他在瓊斯盃登場。

帕克指出，戴維斯就像是中華男籃的國家英雄，這次他加入集訓主要就是希望協助他恢復，未來再看訓練狀況決定他的未來動向，但帕克也坦言，過去曾代表中華隊出賽的戴維斯，如能回到陣中會是個好的選擇，「不論是對於台灣籃球來說，或是戴維斯本來就對台灣籃球文化的了解，他都會是一個好的選擇，這是一個綜合比較後的狀況。」

而戴維斯則透露，目前身體恢復狀況大約在6成上下，接下來他也機會跟隨中華白隊練球，不僅是要探尋重返國家隊的機會，也希望敲開重返SBL的大門。

瓊斯盃戴維斯

相關新聞

籃球／助富邦奪冠後加入集訓 賴廷恩志在國家一隊

2019-05-21 20:51

籃球／中華白魔鬼集訓 帕克下達赴俄必勝令

2019-05-21 20:36

籃球／摩曼頓天王盃3對3 草衙道爭千隊之王

2019-05-20 19:36

國泰NBA 3x預賽驚奇不斷 盡速報名一圓NBA夢

2019-05-20 17:20

籃球／大倫女籃 冠軍主力北上尋夢

2019-05-19 23:27

籃球／走自己的路 苗商女籃2人上台師大

2019-05-19 23:26

熱門文章

NBA／柯瑞、格林同場大三元 勇士四戰橫掃拓荒者

2019-05-21 11:48

NBA／連3場逆轉橫掃拓荒者 勇士連5季晉冠軍賽

2019-05-21 11:50

NBA／連5季闖總冠軍賽 勇士成史上第二隊

2019-05-21 12:04

NBA／勇士沒杜蘭特更強？ 主角在網路反擊

2019-05-21 12:33

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

NBA／讚柯瑞與格林 伊古達拉：像愛國者雙星

2019-05-21 08:12

NBA／柯瑞、格林同場大三元 季後賽史上首見

2019-05-21 13:07

NBA／魔術強森開炮 指湖人總經理是「背叛者」

2019-05-21 09:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top