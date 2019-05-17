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SBL／達欣率先開砲重返甲組職籃進度引關注

2019-05-17 19:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台北達欣工程籃球隊在今天下午發出聲明稿表示將重返甲組，繼續為台灣籃球奉獻，成為SBL七支球隊中第一個表態不願意進軍職籃的球隊，對於目前正積極推展職業化的國內籃球來說無疑是拋下震撼彈，雖然職業化被認為是勢在必行，但截至目前為止卻未公布任何進度，也讓其他有意加入的球隊為之卻步。

達欣今天下午發出聲明稿表示，達欣工程投入國內各級籃運發展超過40餘年，中間還歷經了CBA、總統盃、社會甲組聯賽以及SBL，所投入的資金已超過10億元，更為國家培養許多優秀球員，不過在經營團隊認為已完成準職業聯盟的階段性任務後，仍決定二度重返甲組層級聯賽，同時提供資源給各級合作學校，做好扎根基層籃運的工作。

雖然達欣在聲明稿中以扎根基層為台灣籃球繼續奉獻為主題，但不願進軍職籃的做法也說明了對於職業化的不信任，對於其他仍在觀望是否加入職籃的球隊來說，無疑又是添加了負面變數。

雖然從去年起國內籃壇就重新扛起「職業化」大旗，更傳出已經敲定台北市和平籃球館當作比賽場地，不過截至目前為止不論是參賽球隊、賽程、賽制都未公布，讓不少球團都擔心有「換湯不換藥」的疑慮。

根據籃壇人士指出，CBA在成立前一年就已設立籌備處，並不時更新聯盟的成立進度，反觀在去年喊出重新職業化後，截至目前為止主事者都仍在「神隱」狀態，甚至僅一次派員與SBL球隊接觸，讓球隊想問問題都不知道該找誰，而當初被列為職業化對企業最大誘因的租稅減免，最快也要到七月才會有答案，讓重新職業化至今為止看起來幾乎還是零進度。

達欣SBL

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