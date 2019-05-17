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SBL／部分球隊觀望 職籃是否成行傳6月拍板

2019-05-17 11:14聯合報 即時報導

本季SBL由富邦奪冠落幕。 報系資料照
本季SBL由富邦奪冠落幕。 報系資料照
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台北達欣工程籃球隊在今天傳出不進軍職籃消息，令人關注的是籃球職業化會不會上路？據傳6月可能拍板定案，假使最終職業化未能成行，中華籃協已決定於12月續辦SBL，為國內籃球鋪上後路。

國內籃球職業化在近兩賽季成為最火熱話題，而SBL本季推出雙洋將與主場日活動，也被認為是為職業化試水溫，雖然比賽強度與觀賞性確實有所提升，但票房與話題性仍未有明顯改善，讓各界不禁憂心職業化的未來。

不過職業化的腳步仍在賽季後持續進行，據了解籃協將在下周召開領隊會議，希望各球團仍表達是否參與職籃的立場，屆時也會向球團宣布SBL將於12月14日延續第17季開打的消息。

職籃目前暫定在台北市和平籃球館舉行，並已選定檔期，不過是否能順利運行仍須端看本月底前是否能收到至少4支球隊的同意書。據了解，包括台銀、台啤、金酒都有望加入，璞園與富邦勇士也都對此抱持正面態度，而資深球隊裕隆還在觀望中。

在達欣傳出不進軍職籃後，雖然仍可能繼續參與SBL與社會甲組聯賽，但旗下球員已與其他球隊接觸，甚至部分已達成初步加盟共識，屆時會以什麼樣的面貌再度出現在球迷面前，亦或是走上解散一途，仍是未知數。

SBL達欣富邦勇士

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