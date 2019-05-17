SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

2019-05-17 09:36 聯合報 即時報導



達欣不加入職籃。圖為該隊2017年封王。 報系資料照 分享 facebook 第16季SBL剛落幕一周，隊史兩度奪得冠軍的台北達欣工程籃球隊在今天傳出將率先表態不進軍職籃，也有可能不會走向解散一途，不過據了解，旗下教練團與球員都已經在尋找後路，下賽季恐怕無法再以熟悉的面孔與球迷見面。

達欣工程籃球隊於1995年由達欣工程創辦人王人達成立，最初名為中興電工職業籃球隊，在加入SBL後靠著「少俠」田壘的高人氣，以及張智峰、王志群、陳子威、李豐永等本土球員的亮眼表現，成為SBL中的人氣勁旅，之後更有蘇翊傑、周儀翔等人陸續加入，讓達欣在16年中兩度抱回冠軍。

不過達欣「不玩了」的消息，在第15季賽程落幕後就在籃球圈內盛傳，對於國內籃壇人士積極推動的職業化，更是早早表態敬謝不敏，在本賽季落幕後達欣球員更陸續被口頭告知將解散，未來是否會繼續在SBL或是社會甲組聯賽登場，甚至走向解散一途，仍是未知數。

達欣在過去24年來為國內籃球栽培出不少優秀教練與球員，其中最具代表性的莫過於「少俠」田壘，他在11年SBL生涯中幫助達欣拿下過一座總冠軍，個人則是三度奪得年度最有價值球員，不過在去年從CBA返台後，田壘則選擇加入ABL寶島夢想家，而以達欣球員身份奪得年度最有價值球員的還包括已轉任助理教練的「馴獸師」張智峰與目前在CBA發展的周儀翔。

此外，包括UBA中州科大教練許智超、台師大教練王志群、政治大學教練陳子威球員時期也都是達欣的代表性人物。

而本賽季達欣更引進SBL史上NBA選秀順位最高的球星梅奧（O.J. Mayo），一度為聯賽引發新話題，甚至吸引不少為了他首度入場觀看SBL的球員，而達欣在他的助拳下也挺進季後賽，不過在首輪就遭到璞園以3：1擊退。

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