籃球／小學聯賽92隊爭冠 陳志忠憶板凳人生

2019-05-14 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



107學年度國民小學籃球聯賽20日火熱開打。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 邁入第三屆的107學年度國民小學籃球聯賽，20日將在台北市三所學校連打5天預賽，在今天的記者會上邀請到過去在網溪國小聯手出擊的陳志忠、劉孟竹為活動站台，其中陳志忠更透露小學時自己下半場幾乎都只能在板凳上看劉孟竹、顏行書等人表現。

今年國小聯賽共有76校92隊參賽，包括將尋求衛冕的男籃宜蘭南澳與女籃桃園忠貞，預賽將在師大附中、三興國小、永吉國中體育館開打，25、26日將在板橋體育館進行決賽。

在今天的賽前記者會上也邀請到「新台灣人」戴維斯、富邦勇士後衛洪志善、健行科大教練劉孟竹以及球評陳志忠為活動站台，其中劉孟竹、陳志忠與顏行書，過去就是網溪國小時的隊友，不過陳志忠透露，當時自己下半場都只能看著隊友在場上打球。

國小聯賽在每一名球員只能上場兩節的情況下，陳志忠表示自己當時打完上半場後，就只能看著隊友表演，「下半場我幾乎都是看劉孟竹、顏行書在場上打，不過我覺得人生在起跑點輸不是輸，靠自己贏回來才是最甜蜜的，不過更重要的是，當時打球就是在學著為自己負責，而不是什麼事情都要找爸媽。」

至於過去曾幫助北投國小完成5連霸的洪志善表示，在國小六年級時搬家到八里，度過了一段長途通勤的日子，讓他很感謝家人對他的一路支持，現在也會回到母校協助帶隊的他說：「以前我們打球教練說什麼就是什麼，但現在的小朋友接收的資訊很多，像是國小沒有三分線，但很多球員看了柯瑞（Stephen Curry）打球後，都會想要在很遠的地方出手。」