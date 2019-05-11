亞大3對3／文化女籃三連霸 攜手輔大前進世界盃

2019-05-11 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019年第五屆亞洲大學3對3籃球錦標賽今天邁入最終決戰，中華隊女子組文化大學續保本屆不敗之身，奪三連霸順利前進世界；男子組輔仁大學以12：20不敵蒙古Mon-Altius體育學院，雖未奪冠仍獲FISU世界盃三對三籃球賽的參賽資格。

中華隊四強賽上演地主內戰，女子組文化大學外線籃下皆開火，反觀北市大無法掌握進攻節奏頻當機，讓分差迅速拉開最終文化以18：5挺進冠軍賽。文化冠軍戰強碰同為全勝的伊朗隊，靠著快速的攻守轉換，以及蘇怡菁的內線、戴宜庭的外線連發下，15：6力克伊朗奪冠。

文化此役防守密不透風，讓平均得分15.6的伊朗僅拿到6分，賽後方曉晴振奮喊：「我們的防守無人能敵。」身高180公分擁內線優勢的蘇怡菁則強調，第一天比賽有點放不開，熟悉比賽強度後就盡力發揮，「就是把教練與學姊交代的做好，積極卡位籃板。很開心能將冠軍留在台灣。」

男子組輔大首場比賽維持外線火力，楊承翰包辦3顆兩分彈率隊收下勝利，政大未能成功雪資格賽之恥。冠軍戰輔大迎戰前年冠軍隊伍蒙古隊，比賽火藥味濃，蒙古在身體的碰撞以及進攻的掌握度較高，導致輔大無法有效掌握籃板外加命中率低迷，最終遭蒙古以20：12擊潰，雖未奪冠仍可前進FISU世界盃三對三籃球賽。

輔大去年於四強賽前止步，今年打進冠軍賽，教練楊哲宜認為，相較於去年球員們比較熟悉三對三打法看得到他們的進步，談到首次參賽的林哲霆他則說：「可以看出這一年他的進步，雖首次參賽但打得很積極。」面對世界盃楊哲宜則表示還有很多細節要調整，「覺得他們今天打得不夠兇悍。」