籃球／國泰NBA3X 普門「甜姊兒」陳芷英超吸睛

2019-05-11 20:15 聯合新聞網 球評 聯合新聞網 球評 李亦伸



普門高中173公分前鋒「甜姊兒」陳芷英，球技出色籃板超強。 圖／李亦伸攝影 分享 facebook

普門高中173公分前鋒「甜姊兒」陳芷英，球技出色籃板超強，笑容甜美，不只在HBL高中籃球舞台人氣超夯，粉絲眾多，參加「2019年國泰青年節高中籃球3on3」決賽，迷人笑容超吸睛。

陳芷英今年HBL高中聯賽對南湖一戰狂抓21個籃板球，一戰成名，令球迷非常驚訝，原來長相甜美、笑容迷人的陳芷英隱藏在她身體內的是「籃板猛獸」。

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3on3籃球新鮮感和對抗性，更能磨練球技和意志，陳芷英非常享受打室外3on3籃球鬥牛的樂趣，尤其是跟隊友一起奮戰，還能為球隊贏獎金，一舉數得。

遺憾的是陳芷英率領的普門高中在國泰青年節高中籃球3on3 HBL邀請組打到勝部冠軍，卻在最後決戰兩負永仁高中，只得亞軍。

即使輸了冠軍，陳芷英還是笑容滿面，享受比賽，尊重對手，展現最佳運動精神。「輸球很嘔，但我幸運抽中摩曼頓禮券1500元，可以打籃球、贏獎金，還有獎品可以拿，還是很快樂」陳芷英在HBL季外體驗3on3籃球+打街頭籃球的樂趣，好不開心。

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今年國泰高中籃球3on3全台一共有1065支隊伍報名參賽，經過一個多月分區預賽，晉級64支球隊5月11日在新北市第二體育場籃球場進行全國總決賽。

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國泰高中籃球3on3冠軍獎金10萬，HBL邀請組冠軍獎金5萬，是全台獎金最高的高中籃球3on3，每年都吸引上千支高中球隊報名參賽。

舉辦43年「國泰青年節「秉持「大樹成長、公益深耕」精神，希望回饋所有國泰客戶及社會，除了每年定期舉辦高中籃球3on3，給全台熱血青年逐夢舞台，客戶子女獎學金每年吸引超過75,000人申請。

國泰金控公關部協理廖昶超表示：「『國泰青年節』舉辦超過43年從未間斷，希望透過『客戶子女獎學金暨高中籃球3on3賽』的活動，鼓勵青年學子不僅要致力於課業、勇敢追夢，也期盼透過籃球賽事，提倡運動風氣，培養同學持續運動的習慣，畢業後文武兼備，成為社會棟樑。」

國泰人壽2017年發起「十分幸福」公益捐贈活動，邀請有申請獎學金客戶子女在申請同時，選擇中籤後是否提撥10%之獎學金，捐贈給公益單位，國泰人壽也會相對捐贈同額獎學金做慈善公益。

今年「十分幸福」捐款金額，客戶子女獎學金加上國泰人壽的捐贈金額近128萬元，全數捐贈給「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會」-

瑪喜樂基金會是由美國籍瑪喜樂女士1965年創立，喜樂保育院於彰化縣二林鎮「以基督的愛疼惜弱勢」精神，拓展服務深度與廣度，關懷照顧弱勢朋友、幫助學業中輟青少年，為弱勢者提供就業服務。