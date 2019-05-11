籃球／國泰高中三對三 64隊爭10萬冠軍獎金
國泰青年節—高中三對三籃球賽總決賽今天於板橋體育場盛大登場，經歷了一個多月的賽程，從全台1065支報名隊伍中，脫穎而出的64支球隊，齊聚在球場上一決勝負，現場還特別邀請，今年的HBL前八強隊伍進行示範賽，包括永仁高中、南山高中、能仁家商等。
國泰青年節秉持著「大樹成長、公益深耕」的精神，希望能回饋所有客戶及社會，除了有舉辦高中三對三籃球賽，提供熱血青年們逐夢的舞台之外，也同步舉辦客戶子女獎學金活動，吸引超過7萬5千名客戶子女申請。
國泰金控公關部協理廖昶超表示：「『國泰青年節』舉辦超過43年從未間斷，希望透過『客戶子女獎學金暨高中三對三籃球賽』的活動，鼓勵青年學子，不僅要致力於課業、勇敢追夢，也期盼透過籃球賽事，提倡運動風氣，培養同學持續運動的習慣，畢業後文武兼備，成為社會棟樑。」
國泰青年節高中三對三籃球賽，今年總共吸引1065支參賽隊伍報名，經過六區初賽廝殺，男女子組分別有32隊，搶到總決賽的門票，來爭奪10萬冠軍獎金，在一整天的總決賽程後，由來自北區的「應該不會輸吧」楊文霈、顏宗瑋、馬展恩、陳喆，獲得男子組冠軍，女子組則由來自桃園市的「天黑少一人」賴潔如、唐翊瑄、李淳葳，獲得。
每年賽事的重頭戲—MVP最有價值的球員，則是由李淳葳（女子組）和楊文霈（男子組）拿下，能抱走1萬元獎金，而今年度為了鼓勵學子勇於突破、爭取榮譽，特別增設了「Show Time Star」個人獎項，從決賽亞軍、季軍及殿軍各組中，選出一位優秀球員，由蔡向古（女子組）和施柏志（男子組）獲得殊榮，同樣能領到1萬的獎金。
留言