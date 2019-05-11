籃球／國泰高中三對三 64隊爭10萬冠軍獎金

2019-05-11 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



國泰青年節—高中三對三籃球賽總決賽今天於板橋體育場盛大登場，經歷了一個多月的賽程，從全台1065支報名隊伍中，脫穎而出的64支球隊，齊聚在球場上一決勝負，現場還特別邀請，今年的HBL前八強隊伍進行示範賽，包括永仁高中、南山高中、能仁家商等。

國泰青年節秉持著「大樹成長、公益深耕」的精神，希望能回饋所有客戶及社會，除了有舉辦高中三對三籃球賽，提供熱血青年們逐夢的舞台之外，也同步舉辦客戶子女獎學金活動，吸引超過7萬5千名客戶子女申請。

國泰金控公關部協理廖昶超表示：「『國泰青年節』舉辦超過43年從未間斷，希望透過『客戶子女獎學金暨高中三對三籃球賽』的活動，鼓勵青年學子，不僅要致力於課業、勇敢追夢，也期盼透過籃球賽事，提倡運動風氣，培養同學持續運動的習慣，畢業後文武兼備，成為社會棟樑。」

國泰青年節高中三對三籃球賽，今年總共吸引1065支參賽隊伍報名，經過六區初賽廝殺，男女子組分別有32隊，搶到總決賽的門票，來爭奪10萬冠軍獎金，在一整天的總決賽程後，由來自北區的「應該不會輸吧」楊文霈、顏宗瑋、馬展恩、陳喆，獲得男子組冠軍，女子組則由來自桃園市的「天黑少一人」賴潔如、唐翊瑄、李淳葳，獲得。