籃球／彌補UBA未奪冠遺憾 台師雙雄、曾祥鈞動向未定

2019-05-10 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雖然今年在UBA一級賽場上都打出高水準表現，並被評為有參加SBL選秀會的實力，但台師大雙雄周桂羽、蘇士軒以及輔大曾祥鈞仍未決定是否投入今年選秀，除了希望一圓為校奪冠的夢想外，更期待在做好更充足準備後，再向國內籃球最高殿堂挑戰。

台師大今年在UBA男一級賽場上拉出一波19連勝，一度是奪冠呼聲最高的球隊，不過最終卻在四強賽敗給義守大學，無緣爭奪冠軍，而這樣的結局也讓大三的周桂羽與去年才考去台師大研究所的蘇士軒，對於未來有了不同想法。

在今天參與EMPOWER引爆運動的「Unseen Hours 大專菁英訓練計畫」對抗賽時，周桂羽透露，雖然目前還未在UBA和投入選秀間做出決定，但較傾向為母校再戰一年。

至於去年從虎尾科大考取台師大研究所後，就以參加SBL選秀為目標的蘇士軒則表示，雖然今年未能幫助學校奪冠，但在來到台師大接受訓練後明顯感覺到自己的進步，他也希望利用下個UBA賽季做好更充足準備，再向國內最高籃球殿堂挑戰，而今年瓊斯盃他也有望首度披上國家隊戰袍，代表中華白隊出賽。