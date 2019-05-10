籃球／林秉聖志在選秀 林冠均盼以華裔條款加盟

2019-05-10 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第16季SBL在昨天富邦勇士拋下封王藍色彩帶後落幕，雖然接下來國內籃球會是以第17季SBL抑或是職籃的方式延續仍是未知數，但不少大專菁英球員都已提前進行調整，希望在下賽季投入國內籃球最高殿堂。

由EMPOWER引爆運動訓練推出的「Unseen Hours 大專菁英訓練計畫」，今年齊聚國內與旅外大專菁英球員進行特訓，包括吳永盛、林庭謙、林冠均、周桂羽等國內潛力新星皆入選，並在今天找來SBL球員進行對抗賽。

其中今年幫助健行科大拿下冠軍並奪得冠軍賽MVP的林冠均，在今天就表示接下來不論國內籃球將走向職籃抑或是以SBL形式延續，他都打算以「華裔球員」的身份投入，「雖然原先是希望能探詢是否有去大陸的機會，不過礙於雙重國籍可能機會不大，不過不管去哪裡，我都會想要繼續往上打。」

雖然伯父林正明出身裕隆體系，但林冠均透露目前還沒與家人達成加盟共識，「接下來我會希望在瓊斯盃打出好表現，取得一張好的資歷，不管去哪我都會繼續努力，雖然我認為去一個比較陌生的環境，會讓我更要求自己，也能學到更多。」