SBL／率富邦登頂 許晉哲再成SBL最多冠教頭

2019-05-09 22:48 中央社 台北9日電



富邦總教練許晉哲。 聯合報系資料照片／記者毛琬婷攝影 分享 facebook 富邦勇士今天以103比91擊敗台灣啤酒，在第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，以直落四橫掃對手，富邦總教練許晉哲也收下生涯第5冠，再成SBL最多冠總教練。

許晉哲過去在璞園建築發跡，自第9季起率隊寫下4連霸，是璞園王朝的最大推手，不過他在第12季率隊登頂後，加盟CBA中國職業籃球聯賽的山西汾酒，展開執教旅外生涯，直到2年前才返台接掌富邦帥印。

在對岸執教期間，台啤在第13季再次登頂奪冠，當時的總教練閻家驊也收下生涯第4座總冠軍，追平許晉哲的最多冠紀錄。

不過許晉哲接掌富邦兵符短短2年，除年年闖進總冠軍賽，今年更是率隊如願登頂拿下隊史首冠，同時也是他生涯的第5冠，再次躍升為SBL最多冠教頭。

許晉哲坦言，過去璞園王朝的班底，多半都是跟他打拚多時的子弟兵，如今來到富邦，最大的挑戰就是要在最短時間內繳出成績，唯一的好處是，「這些球員都是比較成熟的球員，只是去年他們不夠瞭解我要的東西」。

今年許晉哲不但榮膺年度最佳教練，又率隊登頂奪冠，堪稱是大豐收，不過他強調，他沒想要證明自己什麼，「我只是做好本分，Focus幫球隊拿冠軍」。

賽季結束後，許晉哲的合約也跟著到期，他坦言，現階段他還沒去想未來，不過寶貝兒子剛要上幼稚園，又很黏他，留在台灣絕對是選項之一，不過一切仍得等到跟球隊老闆談完，才會有明確的下一步。