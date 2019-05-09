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SBL／蔡文誠與貴人聚首富邦 笑納最特別的SBL冠軍

2019-05-09 22:11中央社 台北9日電

富邦勇士「本土洋將」蔡文誠。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
富邦勇士「本土洋將」蔡文誠。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
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這是富邦勇士「本土洋將」蔡文誠生涯拿下的第5座總冠軍，卻也是他認為最不一樣的冠軍，除了和貴人洪志善聯手奪冠外，他苦笑說：「季後賽期間，我已經足足瘦了5公斤。」

富邦今天在第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，以103比91擊敗台灣啤酒，總冠軍系列賽以4比0橫掃對手，不但拿下隊史首冠，同時也是SBL賽史上，第3支將對手「剃光頭」的球隊。

蔡文誠大學是乙組球員，沒有任何傲人的光環與背景，當時就是靠著「小胖」洪志善引薦，才得以加盟璞園，開啟他的職業生涯，接下來他成為璞園的基石球員，隨隊拿下4座冠軍。

反觀璞園最輝煌的年代，「小胖」卻西進加盟CBA中國職業籃球聯賽，也讓他錯過璞園王朝，2年前兩人轉了一大圈，重新在富邦聚首，攜手奪冠成了兩人共同的目標。

洪志善強調，他不敢以「貴人」自居，「球員練球，練到的都是自己，文誠有現在的成就，完全是他自己的努力。」不過他也坦言，沒想到當時結下的一個善緣，如今在富邦結成了甜美的果實。

蔡文誠認為，能夠和貴人兼好友一起奪冠，也算圓了一個自己的心願，另一方面，這2年自己在球隊的工作越來越多，壓力越來越大，不再只是單純地打球就好，導致季後賽開打迄今，「我幾乎都吃不下，已經瘦了5公斤。」不過隨著球隊奪冠，他笑說，相信自己的體重，應該很快就會回來了。

璞園洪志善蔡文誠
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