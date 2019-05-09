籃球／BE HEROES經典賽 阿美戰士成選秀狀元

2019-05-09 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019 BE HEROES經典對決籃球賽透過選秀選出男子隊名單。圖／ELEVEN SPORTS提供 分享 facebook 連3年舉辦的BE HEROES經典對決籃球賽，今年除首度納入女子組賽事，還第一次透過「選秀」決定兩隊名單，今天男、女各兩隊的隊長分別挑出心目中的最佳名單，「阿美戰士」楊敬敏成為最年長的「選秀狀元」，獲田壘第一指名。

田壘和副隊長陳盈駿6月9日將在彰化體育館迎戰「野獸」林志傑和副隊長劉錚領軍的對手，今天出席選秀會的田壘透露，第一順位選擇楊敬敏是看中阿美戰士的進攻破壞力，畢竟林志傑和劉錚都是進攻一流好手，選擇楊敬敏希望進攻上也能相抗衡。

「野獸」第一輪則是選擇「過往最熟悉的隊友」陳世念，他笑說：「很久沒接到他助攻了。」

女籃賽程6月8日先登場，今天由「籃球精靈」文祺率先挑隊友，她以身材為考量，讓186公分的台元中鋒蔡佩真成女籃「選秀狀元」，彭詩晴首輪則是挑了豎立多項WSBL障礙的台元前隊友劉君儀，兩人第二輪還不約而同選擇退役的馬怡鴻和張詩婕。

完整隊伍名單如下：

《女子組》 文祺／林育庭隊：蔡佩真、馬怡鴻、藍浩語、潘姿吟、黃湘婷、楊雅惠、李宥叡、劉希曄、張綺芳、陳鈺君 彭詩晴／黃品蓁隊：劉君儀、張詩婕、黃凡珊、黃英利、徐千惠、林仙芳、吳盈潔、魏于淳、郭佳紋、黃郁婷 《男子組》 田壘／陳盈駿隊：楊敬敏、曾文鼎、呂政儒、周儀翔、林韋翰、陳冠全、林庭謙、林冠均、譚傑龍、周桂羽 林志傑／劉錚隊：陳世念、陳信安、蔡文誠、戴維斯、胡瓏貿、簡祐哲、吳永盛、黃聰翰、曾祥鈞、陳昱瑞