SBL／富邦拚隊史首冠只差一步 台啤搏生機

2019-05-09 12:19 中央社 台北9日電



富邦與台啤今晚進行第四戰。 中華籃協提供 分享 facebook 第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，今晚7時在新莊體育館進行7戰4勝制系列賽第4戰，取得3勝聽牌優勢的富邦勇士，只要今晚再勝台灣啤酒，將寫下首度登基的隊史新頁。

SBL過去15季，總共只有4支球隊登上最終王座，其中桃園璞園建築就包攬5冠，是賽史奪冠次數最多的球隊，其次是台灣啤酒與新北裕隆納智捷共同保有的4冠，最後則是台北達欣工程拿過2冠，而富邦今晚若能順利「關門」，將成為賽史第5支拿下冠軍的球隊。

富邦總教練許晉哲，過去是璞園總教練，執教經驗豐富，甚至曾在總冠軍系列賽面臨1比3劣勢下，連追3勝奪冠，率領璞園締造過史無前例的4連霸，2年前他自CBA中國職業籃球聯賽返台重拾富邦教鞭，連續2年帶領富邦打進總冠軍賽。

以新生代球員為主體的台啤，今年陣中靠著新科年度MVP蔣淯安領軍衝刺，例行賽以老二身分闖進季後賽，4強賽先以4比2扳倒衛冕軍璞園挺進總冠軍賽，是隊史自第13季後，再次重返壓軸總冠軍賽。

可惜的是，台啤在總冠軍系列賽連輸3場，背負著0比3落後，要想演出「綠色奇蹟」、逆轉封王並不容易，因為過去SBL過去在31個7戰4勝制系列賽，僅出現過8次有一方取得3比0聽牌優勢，卻從未有球隊能在絕境中逆勢拿下系列賽。