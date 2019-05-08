SBL／冠軍賽G4富邦拚關門 台啤盼延長戰線

2019-05-08 20:28 中央社 台北8日電



富邦隊(右，林書緯)力拚隊史首冠。 報系資料照 分享 facebook 季後賽開始前，富邦勇士總教練許晉哲給球員8個任務，現在他們只剩下最後一個任務，就是拿下這最後一勝，抱回隊史第一座SBL總冠軍。

第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，明天晚上7時在新莊體育館進行7戰4勝制系列賽的第4戰，握有3勝「聽牌」優勢的富邦將力拚關門，而陷入大幅落後的台灣啤酒則盼望能將戰線延長。

不含今年總冠軍賽在內，SBL史上共有31個7戰4勝制系列賽，其中共出現過8次3比0領先，僅3次成功橫掃，但沒有任何一支球隊能在0比3落後下，演出大逆轉。

值得一提的是，SBL總冠軍賽僅出現過2次直落四奪冠，分別是第9季的璞園建築，以及第14季的台北達欣工程，而當年率領璞園拿下隊史首冠，並開啟璞園王朝的推手，正是如今富邦總教練許晉哲。

現在富邦有機會開創隊史新頁，許晉哲強調，他告訴球員，「每場比賽都不好打，我們只能把每一場比賽打好」。他坦言，明天這一戰重點依舊沒變，「做好防守就對了」。

台啤陷入退無可退的絕境，總教練周俊三透露，他壓根不會去考慮目前戰況，只會當成一場比賽來準備，「就是一場一場地打」。

台啤在總冠軍系列賽前3戰，輸球都只輸個位數，周俊三強調，他鼓勵球員們放開來去打，尤其點名替補的年輕球員要勇敢出手、挺身而出。