SBL／台銀人事改組 陳國維接掌總教練兵符

2019-05-08 18:22 中央社 台北8日電



陳國維接掌台銀兵符。 報系資料照 分享 facebook 第16季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽進入白熱化，但連續3季例行賽排名墊底的台灣銀行，已悄悄邁開改革步伐，新球季將由原來的體能教練陳國維接掌總教練兵符。

前台銀總教練韋陳明2年前回鍋接掌球隊帥印，可惜台銀戰績無法止跌反彈，排名依舊墊底、無緣季後賽，球季結束後他和所有助理教練總辭負責，任期至5月4日為止。

台銀透過內部徵選新任總教練，據悉共有4、5人有意並提出申請，最後由年僅34歲的菜鳥教練陳國維雀屏中選，也因為他的個人臉書上已有不少人留言恭喜，才讓他接掌球隊兵符的消息曝了光。

陳國維受訪時大方證實，自己任期從5月5日開始，他感謝公司高層願意給他機會，也認為或許公司希望透過啟用新人，能帶來不一樣的思維，甚至替球隊帶來新氣象，目前他已有屬意的助理教練團人選，不過仍須待高層點頭後才能對外公布。

依照陳國維的規劃，球隊預計將在5月20日開訓，他強調：「我希望重新打造球隊文化，讓球員對台銀這支球隊更有歸屬感。」他也說，過去台銀就算在選秀會上能挑進好球員，一旦培養出來，往往都被各隊挖走，也導致球隊戰績始終在低檔徘徊，氣氛低迷。

也是球員出身的陳國維坦言，球員打球就是為了贏球，以及創造更高的身價，他希望執教期間，所有球員都能用正確態度，開心、快樂的打球，並找回對勝利的渴望，自己也會精進執教方面的專業能力，共創雙贏局面。