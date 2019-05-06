籃球／3X3桃園盃總獎金50萬 MVP林育庭喊話尬球

2019-05-06 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



第五屆桃園盃三對三籃球賽報名開始。圖／桃園市政府體育局提供 分享 facebook

桃園盃全國三對三籃球賽，歷屆都吸引超過8000多名全台各地的籃球好手報名參加，為桃園市政府體育局所舉辦的年度籃球盛事，今年更請到WSBL隊史13冠的國泰女籃MVP林育庭及鄭伊秀、黃鈴娟現身，鼓勵女性球友報名。

桃園盃賽事總獎金50萬元、免報名費、報名就送紀念衫等好康，每年賽事也都有不少贊助企業共襄盛舉。

今年的比賽預計於7月13日、14日、20日假桃園三民公園及中壢中正公園兩地同時開打，並在21日中央大學依仁堂籃球館進行總決賽。

活動大使璞園彭俊諺（左）、陳堅恩（左二）、林金榜（左三）及國泰女籃林育庭（右三）及鄭伊秀（右二）、黃鈴娟（右）致贈簽名球予鄭文燦市長（中）。圖／桃園市政府體育局提供 分享 facebook

為了給參賽選手不一樣的感受，除了璞園球星林金榜、陳堅恩、彭俊諺出席之外，更邀請到總冠軍賽MVP林育庭及鄭伊秀、黃鈴娟為活動站台，共同力挺籃球三對三運動，以鼓勵更多女性球友報名參賽。今天賽事報名宣傳記者會上，SBL跟WSBL球星一同分享他們所喜愛的籃球魅力，也呼籲民眾不分男女在暑假期間參與這熱血又活力滿點的超級賽事。

開幕當天的三分球大賽也是不少在地民眾勢在必得的項目，只要投進指定球數，精美籃球馬上帶回家。賽事報名自即日起至6月13日截止，詳見網站http://www.aim-ad.com.tw/taoyuan3on3/