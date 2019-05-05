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SBL／連兩戰小比分落敗 台啤周俊三敗責一肩扛

2019-05-05 22:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

總冠軍賽首戰以2分差惜敗，今天台啤隊又以78：83、5分差不敵富邦隊，連兩場比賽都以小比分落敗，台啤總教練周俊三賽後將責任一肩扛下，「小比分的比賽就是總教練功力的問題。」

台啤今天靠著隊長蔣淯安連續兩天在決勝節拉尾盤，單節13分、整場比賽拿下全場最高的23分、6助攻，但球隊仍反攻失利，在7戰4勝制的總冠軍賽陷入0：2劣勢。

從例行賽起，本季兩支球隊交手都是個位數分差分出勝負，昨天賽後富邦總教練許晉哲就曾表示，知道這個系列賽就是6分內決勝負的比賽；而台啤在總冠軍賽連兩戰都是在5分內落敗，周俊三將敗責一肩扛下，他說：「我們輸得沒話講，確實整體內容輸了一大截，回去再好好檢討一下，小分差落敗就是總教練的問題，球員打的很好、很認真。」

「我這邊做得不夠，沒辦法讓球員在最後關頭贏球，這是總教練的責任，該檢討的就是我，許晉哲做得很好，他們在整場比賽掌控節奏、半場調度做得比我們好很多。」周俊三認為，在短時間的系列賽中，接下來教練能做的並不多，只能給予球員更多的信心，並做些進攻戰術上微調而已。

而取得系列賽2：0優勢的許晉哲則認為，昨天首戰台啤給了球隊很好的警惕，讓球員在處理球上更加不急躁，也順利挺過台啤在下半場的反撲。

台啤隊總教練周俊三。記者毛琬婷／攝影
台啤隊總教練周俊三。記者毛琬婷／攝影
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富邦隊總教練許晉哲。記者毛琬婷／攝影
富邦隊總教練許晉哲。記者毛琬婷／攝影
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台啤周俊三許晉哲

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