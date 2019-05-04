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籃球／大專菁英訓練計畫 林庭謙、吳永盛齊聚集訓

2019-05-04 21:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

自創辦以來EMPOWER引爆運動訓練致力於推廣各層級的籃球訓練，曾為林志傑、周儀翔、胡瓏貿、黃聰翰、陳孟欣、陳將双等各層級菁英，安排客製化個人訓練，今年續推出「Unseen Hours 大專菁英訓練計畫」，擴大訓練規模、規格全面升級，邀請十位具潛力的大學球員，自上月中起展開為期四周的休賽季訓練，幫助球員調整狀態，提升個人技巧及能力。

此次邀請名單根據球員其未來性及成長潛力，十位球員包括UBA公開男一級MVP林冠均、籃板王兼阻攻王曾祥鈞、新人王陳又瑋皆入列，HBL男子組MVP林彥廷也破格入選。休賽季訓練計畫不僅只為增進球員個人球技，希望部分球員在休賽季調整狀態的同時，可以及早面對未來轉型或銜接強度的課題。

訓練內容由EMPOWER首席個人訓練師黃柏偉策劃，與培訓教練團協力分工，剪輯球員比賽影片，分析球員特性、習慣、出手選擇，並依照球員目前的位置或未來轉型的方向，將十位球員拆分成兩組。黃柏偉希望透過此次機會能讓球員接觸到新的技術，了解技術動作的細節，傳遞非賽季訓練的重要性。

而計劃名稱「Unseen Hours」，意指在比賽鎂光燈之外，球員為了加強及提升能力，在球場默默耕耘、不為人知的時刻。此名稱承襲自美國頂尖NBA訓練師、同時也是黃柏偉的啟蒙導師祖魯（Drew Hanlen），他曾訓練過安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）等知名球星，EMPOWER也期盼能扮演祖魯的角色，在休賽季期間為球員提供完整專業訓練。

除了規劃訓練外，計畫期間將安排兩次對抗賽，讓球員在休賽季期間，可以繼續維持比賽的手感及狀態，並利用高強度的跑動維持球員的體能，用以檢視各項訓練的成效。此外，目前預計將邀請多位CBA、SBL球員出席對抗賽，提高對抗的強度和張力，亦希望透過競爭交流，激發年輕球員的潛能。

胡瓏貿陳又瑋Joel Embiid

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