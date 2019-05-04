SBL／鼠蹊部拉傷 張宗憲冠軍賽前兩戰確定缺陣

2019-05-04 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦隊張宗憲輕裝現身高雄巨蛋，總冠軍賽前兩戰確定缺陣。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 季後賽第二輪第五戰拉傷鼠蹊部的「台灣噴射機」張宗憲，儘管經過幾天的修養，仍趕不及在今天於高雄巨蛋開打的總冠軍賽復出，確定將缺席系列賽前兩戰，今天他一席輕裝現身場館，只能幫忙隊友撿撿球，至於能否在第三戰復出？總教練許晉哲語帶保留，表示要等檢查結果出來後才能決定。

張宗憲在與裕隆隊的系列賽第五戰上半場就因鼠蹊部拉傷提前退場，第六戰高掛免戰牌，球隊雖少了一個進攻點，仍靠著團隊多點開花的進攻下，搶下晉級門票，以4勝2負淘汰裕隆，連兩季挺進總冠軍賽。

不過在上月27日受傷的張宗憲，經過這幾天的休養、治療後，仍趕不上今天在高雄巨蛋開打的總冠軍賽，許晉哲透露，除了之前有去針灸外，張宗憲也前往輔大醫院打消炎針，希望減緩他的疼痛感，不過至今他的疼痛感仍有4、5分，無法盡全力打球，也確定高雄兩場比賽都將缺陣。

許晉哲表示，在球員還有傷在身的情況下，這兩場比賽選擇讓他繼續休息，「下周一張宗憲會再去輔大醫院檢查，到時就可以確定他第三戰可不可以打。」

除了張宗憲外，吳宏興也在練球時撞傷左腳，不過富邦仍有利多消息傳來，4月初腳踝扭傷的林孟學確定能在總冠軍賽首戰復出；而台啤陣中也有傷兵傳出，今年奪下年度MVP的蔣淯安感冒未癒，是否會影響到比賽狀態未可知。