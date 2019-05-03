籃球／重現俠獸經典對決 BE HEROES籃球賽彰化登場

2019-05-03 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



BE HEROES經典對決籃球賽6月8、9日將再於彰化體育館舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook BE HEROES經典對決籃球賽6月8、9日將再於彰化體育館舉行，有別於前兩年「傳承」意味十足，今年男籃將由「野獸」林志傑與「少俠」田壘擔綱兩隊隊長並進行選秀，也代表著暌違多時的「俠獸對決」將再度在國內球迷面前登場。

今年BE HEROES籃球賽主打「經典對決」主題，並首度加入女子組賽事，男子組將由林志傑、劉錚與田壘、陳盈駿擔任正副隊長，待選球員包括陳信安、戴維斯、楊敬敏、曾文鼎、陳世念等黃金世代，以及新生代的吳永盛、林庭謙、譚傑龍等人。

對於俠獸對決將再度於國內賽事中上演，田壘說：「俠獸對決好像已經是很久以前的事了，雖然在CBA還是有機會交手，但已經稱不上對決，希望這一次能夠讓經典對決重現，找回以前的感覺。」

林志傑則表示，他與田壘過去幾年大多是在中華隊當隊友，能夠再度對決也讓他相當期待，他也期待其他新生代球員能夠打出不同的對決戲碼。

BE HEROES經典對決籃球賽選秀會將在5月9日於ELEVEN SPORTS粉絲團進行，林志傑表示除了副隊長劉錚外，也期待與周儀翔合作，「我們有在CBA碰過幾次，感覺得到他進步很多。」

至於田壘則考慮在第一順位選進陳世念或是陳信安，「選世念是因為控球很重要，但我又想要看到信安與志傑的對決。」

而女子組則由文祺與彭詩晴分別擔任隊長，要在其他22名國內頂尖女籃球員中選出幫手，對於將與文祺、馬怡鴻等學姊同場較勁或是合作，彭詩晴說：「今年有女生組加入讓我相當期待，也讓我有種回到小時候跟大姐姐打球的感覺。」