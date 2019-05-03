SBL／富邦憂傷兵、台啤換班底 冠軍賽明港都開打

2019-05-03 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



富邦總教練許晉哲（左）與台啤總教練周俊三先禮後兵。 記者劉肇育／攝影 分享 facebook

第十六季超級籃球聯賽總冠軍賽明天將在高雄巨蛋點燃戰火，去年鎩羽而歸的富邦勇士隊，今年的對手將變成台啤隊，兩隊在昨天賽前記者會上都展現勢在必得的決心，但也各自有傷兵與主力球員感冒的隱憂。

戰績龍頭富邦本季例行賽以十連勝收尾，並在季後賽第二輪以四比二淘汰裕隆隊，狀態絕佳，總教練許晉哲表示，球隊在去年與冠軍擦身而過後，今年球員展現更勝以往的企圖心，甚至在休兵期間還自主訓練。

例行賽戰績前兩名的富邦與台啤將在總冠軍賽交手。 記者劉肇育／攝影 分享 facebook

不過傷兵問題也成為富邦的一大隱憂，包括前鋒林孟學在例行賽最後一戰腳踝扭傷，張宗憲也在與裕隆系列賽第六戰拉傷鼠蹊部。許晉哲說：「我不是球員沒辦法完整了解他們的感受，但冠軍賽誰都會想要上場，不過我們還是會參考防護員給我們的建議，再作出決定。」

至於在季後賽第二輪淘汰衛冕軍璞園隊的台啤，則是繼第十三季之後重返總冠軍賽，不過陣中僅剩下蔣淯安、周伯勳等四名球員是當年奪冠班底；總教練周俊三說：「我們八次打進總冠軍賽，每一次變化都很大，不過今年要感謝其他六支球隊對我們幫助很大，幫我們找出很多問題。」

台啤蔣淯安（右二）在冠軍賽開打前染上風寒。 記者劉肇育／攝影 分享 facebook

而今年拿下年度最有價值球員的蔣淯安，則是在冠軍賽開打前夕與隊友王皓吉、蘇柏彰染上風寒，不過對於例行賽台啤對戰富邦是一勝五敗屈居下風，蔣淯安也直言「僅供參考」，「我們後面輸掉的比賽幾乎都是敗在自己手上，只要能夠修正一些失誤問題，我認為還是有得打。」