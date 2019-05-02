SBL／台啤對戰居下風 蔣淯安：改正失誤仍有得打

2019-05-02 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台啤蔣淯安（右2）將在冠軍賽扮演重要角色。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 台啤在季後賽第二輪以4：2淘汰衛冕軍璞園後，隊史第八度挺進到總冠軍賽，並將遭遇例行賽戰績龍頭富邦勇士，雖然雙方本季例行賽六度碰頭台啤僅拿下一勝，但主控蔣淯安強調，只要能修正一些失誤的問題，冠軍系列賽仍有得打。

台啤本季在歐洲雙洋將塞瑟夫、愛德的加入，以及本土球員的穩定發揮下，從開季就在戰績榜上領先群雄，並以例行賽第二名結束賽季，季後賽第二輪碰上衛冕軍璞園，在被外界公認是勢均力敵的對戰組合下，最終展現更勝於璞園的團隊戰力以4：2勝出，繼第13季後再度挺進總冠軍賽。

不過相較於第13季時的陣容，台啤陣中僅剩下4名球員有完整奪冠經歷，總教練周俊三說：「我們八次打進總冠軍賽，每一次變化都很大，尤其今年要感謝其他六支球隊對我們幫助很大，幫我們找出很多問題。」

雖然雙洋將戰力的穩定發揮是台啤一大優勢，但周俊三強調本季台啤已證明是一支打團隊籃球的球隊，冠軍賽的舞台也肯定會屬於本土球員，「畢竟這個舞台本來就應該屬於本土球員，如果只靠洋將就不能說是本土的聯賽，不過我們在例行賽就已經證明，我們是一支靠團體作戰的球隊。」

台啤主控蔣淯安今年不僅入選年度第一隊還拿下個人首座年度最有價值球員獎，他強調這樣的光環對他來說雖然是壓力，但不會因此受到影響，「這代表著大家對我會有更高的期待，但就像是例行賽時一樣，我不會將重心都放在團隊的勝負上，不會去想到個人。」

對於台啤今年例行賽六度與富邦交手吞下五敗，蔣淯安也直言是「僅供參考」，「我們後面輸掉的比賽幾乎都是敗在自己手上，只要能夠修正一些失誤問題，我認為還是有得打。」