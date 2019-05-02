SBL／富邦重返冠軍賽更渴望 傷兵恐成一大隱憂

2019-05-02 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



富邦總教練許晉哲（左）坦言，球員今年對於冠軍更渴望。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 第16季SBL總冠軍賽將在4日於高雄巨蛋點燃戰火，在今天的賽前記者會上兩隊教練與球員都展現必勝決心，其中例行賽戰績龍頭富邦勇士總教練許晉哲就強調，球員在去年與冠軍擦身後今年變得更加渴望，甚至在休兵日還自發性的訓練，展現強烈企圖心。

富邦今年例行賽以10連勝收尾並首度登上戰績龍頭寶座結束賽季，季後賽第二輪面對裕隆的挑戰，更以4：2淘汰對手，連續兩年晉級到總冠軍賽。

對於去年在冠軍賽以2：4不敵璞園，富邦總教練許晉哲直言，想要在今年奪下隊史首座總冠軍，球員必須要展現對冠軍更強烈的渴望，「這就是我們去年沒有做到的，雖然今年我們有一些球員異動，但幾名去年有打冠軍賽的球員都更加渴望，像是前幾天我們沒有練球時他們還自動自發的加練，不像去年只是覺得很累、想快點打完。」

台啤本季在歐洲雙洋將加持下從開季就一路保持穩定戰力，與富邦的「倒吃甘蔗」狀況明顯不同，不過許晉哲指出，希望兩隊雙洋將戰力能夠互相抵消，由本土決定勝負，「台啤除了雙洋將，還有小安、小台（黃聰翰）、伯勳等在中華隊磨練過的本土球員，肯定會很不好打，但我們在季末的狀況也愈來愈好，而且季後賽第二輪裕隆又幫我們找出不少問題。」

不過傷兵問題也成為富邦的一大隱憂，包括前鋒林孟學在例行賽最後一戰腳踝扭傷，張宗憲也在與裕隆系列賽第六戰拉傷鼠蹊部，冠軍賽狀況成疑，許晉哲說：「我不是球員沒辦法完整了解他們的感受，但冠軍賽誰都會想要上場，不過我們還是會參考防護員給我們的建議，再作出決定。」