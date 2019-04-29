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SBL／台啤富邦關門 兩隊會師總冠軍賽

2019-04-29 00:51中央社 台北28日電

系列賽雙雙聽牌的富邦勇士與台灣啤酒，今天兩隊成功「關門」，富邦90比63大破新北裕隆納智捷，台啤則以79比73險勝衛冕軍桃園璞園建築，富邦與台啤將會師總冠軍賽。

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強，今天進行關鍵的第6戰，系列賽以3比2領先聽牌的富邦，今天成功壓制裕隆得分之鑰、洋將夏普（Walter Sharpe），讓他全場17投僅中4，僅拿18分，全場淨勝對手27分，在7戰4勝制系列賽，以4比2淘汰對手晉級，同時也是球隊連兩年闖進壓軸總冠軍賽。

至於台啤與璞園之戰，台啤靠著本季新科MVP、「台啤小跑車」蔣淯安攻下全場最高的23分，包括在第4節最後54.3秒內連拿4分，成功擋住璞園反撲，系列賽同樣以4比2淘汰璞園，是隊史自第13季奪冠後，再次重返總冠軍賽。

富邦與台啤爭冠，則是SBL全新冠軍賽戲碼，過去富邦（包括前身台灣大）僅2度闖進總冠軍賽，當時爭冠對手都是璞園，今年富邦再次挺進最終決賽，對手則首度換成了台啤。

本季再次獲選為年度最佳教頭，同時也是生涯第7次獲獎的富邦總教練許晉哲，將帶領富邦迎戰隊史坐擁4冠的勁旅台啤，總冠軍系列賽將於5月4日在高雄巨蛋點燃戰火，比賽連打2天後，賽事將移師新莊體育館續戰。

台啤璞園富邦勇士
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