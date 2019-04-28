親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

5元也能買進一籃子股票！ETN提供低價投資選擇

韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

運動筆記Namib Race 2019 倒數計時！感受波馬魅力
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA今日最佳好球- Jamal Murray (4月28日)賽事懶人包 (4月28日)

SBL／蔣淯安碎璞園衛冕夢 周俊三：這是屬於他的球隊

2019-04-28 22:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台啤隊以系列賽4：2淘汰衛冕軍。圖／中華籃球協會提供
台啤隊以系列賽4：2淘汰衛冕軍。圖／中華籃球協會提供
分享
前四戰打完戰成2：2平手的兩隊，也將系列賽變成3戰2勝制，取得3：2「聽牌」優勢的台啤隊，今天靠著本季奪下年度MVP的隊長蔣淯安個人獨拿全場最高的23分，其中包含讀秒階段連續兩次進攻，徹底摧毀璞園隊逆轉希望，最終台啤以79：73搶下第四勝，收下另一張冠軍賽門票，也讓璞園衛冕夢提前破碎。

背水一戰的璞園，此役半場打完還領先對手4分，易籃後雖遭到逆轉仍緊咬對手不放，最後3分鐘內璞園靠著陳堅恩的三分球追到1分差，但吳岱豪兩罰不中，錯失追平、逆轉機會，接著璞園幾波攻勢未果，反讓蔣淯安在讀秒階段連續兩波攻擊得手，替球隊鎖住勝果。

台啤總教練周俊三表示，璞園是支相當強大的球隊，在這個系列賽帶給台啤極大的壓力，此役能夠獲勝主因還是從防守做起。雖然挺進冠軍賽，將與富邦隊交手，周俊三認為，身為陣中多為年輕球員的台啤，一路上都在不段學習各個強隊的優點，「下一階段除了強調體能外，還有團隊攻防必須要做好。」

對於蔣淯安本季的表現，周俊三也不吝嗇的給予肯定，「整季下來我一直都給小安很大的壓力，不允許他犯錯，但他今天的確展現MVP身手，他帶領這支球隊前進，這支球隊是屬於他的。」不過周俊三也開玩笑的說：「我對小安唯一的不滿，就是他拿MVP連一瓶養樂多都沒喝到。」

一旁的蔣淯安也做出回應，他感謝教練給予他信心，讓他在關鍵時刻仍敢勇於出手，他謙虛的說：「但我覺得自己還有很多需要學習的地方，這支球隊不只是我，兩個洋將也幫助我們很大，希望我們還能一起帶領球隊繼續走下去。」

而璞園雖在今天提前衛冕夢碎，主帥麥班達仍肯定子弟兵的表現，「雖然我們沒能打進冠軍賽，但我們在年輕球員成長的部分有很大的進步，雖然今年算是失敗，但希望明年我們能把這些轉換成養分，我仍看好璞園的未來，相信球員一定可以的。」

台啤隊蔣淯安（右）拿下全場最高的23分。圖／中華籃球協會提供
台啤隊蔣淯安（右）拿下全場最高的23分。圖／中華籃球協會提供
分享

璞園台啤蔣淯安
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

SBL／張宗憲鼠蹊部拉傷G6缺陣 富邦變陣迎戰

2019-04-28 17:15

SBL／不敵富邦無緣冠軍賽 李啟億首年執教打50分

2019-04-28 20:53

SBL／連兩年挺進冠軍賽 許晉哲：完成去年未完成任務

2019-04-28 20:13

SBL／裕隆洋將猛攻續命 台啤多點開花聽牌

2019-04-28 00:13

SBL／陷背水一戰 璞園麥班達：這情況很熟悉

2019-04-27 22:22

SBL／無緣用晉級慶生 富邦教頭許晉哲：我帶賽

2019-04-27 20:09

SBL／裕隆變陣不靈又遇致命改判 富邦聽牌

2019-04-26 00:26

SBL／遭璞園扳平系列賽 台啤賽後與裁判爆衝突

2019-04-25 23:27

熱門文章

NBA／火箭利多？ 勇士浪花兄弟G1出賽成疑

2019-04-28 07:53

NBA／雷納德轟45分退76人 林書豪上場3分鐘

2019-04-28 10:03

全大運田徑／百公尺起跑犯規 楊俊瀚：有點錯愕

2019-04-28 12:48

NBA／未犯規凍結時間 艾德里奇：沒聽到波總喊

2019-04-28 15:12

NBA／約科奇大三元 金塊G7驚險退馬刺

2019-04-28 12:46

NBA／訝異記者提問簡短 雷納德博喬丹類比

2019-04-28 17:10

NBA／輸比賽贏尊敬 快艇教頭獲續約

2019-04-28 08:49

MLB／馬林魚投手輪流爆 陳偉殷後援唯一未失分

2019-04-28 10:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top