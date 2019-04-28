SBL／蔣淯安碎璞園衛冕夢 周俊三：這是屬於他的球隊

2019-04-28 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台啤隊以系列賽4：2淘汰衛冕軍。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 前四戰打完戰成2：2平手的兩隊，也將系列賽變成3戰2勝制，取得3：2「聽牌」優勢的台啤隊，今天靠著本季奪下年度MVP的隊長蔣淯安個人獨拿全場最高的23分，其中包含讀秒階段連續兩次進攻，徹底摧毀璞園隊逆轉希望，最終台啤以79：73搶下第四勝，收下另一張冠軍賽門票，也讓璞園衛冕夢提前破碎。

背水一戰的璞園，此役半場打完還領先對手4分，易籃後雖遭到逆轉仍緊咬對手不放，最後3分鐘內璞園靠著陳堅恩的三分球追到1分差，但吳岱豪兩罰不中，錯失追平、逆轉機會，接著璞園幾波攻勢未果，反讓蔣淯安在讀秒階段連續兩波攻擊得手，替球隊鎖住勝果。

台啤總教練周俊三表示，璞園是支相當強大的球隊，在這個系列賽帶給台啤極大的壓力，此役能夠獲勝主因還是從防守做起。雖然挺進冠軍賽，將與富邦隊交手，周俊三認為，身為陣中多為年輕球員的台啤，一路上都在不段學習各個強隊的優點，「下一階段除了強調體能外，還有團隊攻防必須要做好。」

對於蔣淯安本季的表現，周俊三也不吝嗇的給予肯定，「整季下來我一直都給小安很大的壓力，不允許他犯錯，但他今天的確展現MVP身手，他帶領這支球隊前進，這支球隊是屬於他的。」不過周俊三也開玩笑的說：「我對小安唯一的不滿，就是他拿MVP連一瓶養樂多都沒喝到。」

一旁的蔣淯安也做出回應，他感謝教練給予他信心，讓他在關鍵時刻仍敢勇於出手，他謙虛的說：「但我覺得自己還有很多需要學習的地方，這支球隊不只是我，兩個洋將也幫助我們很大，希望我們還能一起帶領球隊繼續走下去。」