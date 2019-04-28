SBL／不敵富邦無緣冠軍賽 李啟億首年執教打50分
李啟億今年球季接下裕隆隊執行教練一職，今天在球隊以63：90不敵富邦隊，以系列賽2：4無緣冠軍賽，今年球季也畫下句點，賽後李啟億也為自己執教首年打分數，「今年在洋將這部分補強做的不是很好，自己大概只有50分。」
昨天裕隆靠著洋將夏普猛攻39分、21籃板領軍，成功將系列賽追回一場，今天裕隆上半場還能與富邦抗衡，易籃後在第三節周柏臣鼻子遭撞、血流不止退場後失守，遭對方打出一波15：1攻勢，也讓裕隆無力回天，最後遭到淘汰。
賽後李啟億表示，周柏臣的傷勢要等照過X光才知道鼻梁的狀況。不過他也透露，老將周士淵在第三節初也因為右手掌骨斷裂，讓球隊情勢更加雪上加霜。
李啟億說：「士淵是在抄球時，聽到『ㄆㄧㄚ 』一聲，後來就沒有上場了，柏臣現在也去醫院檢查狀況。」而球隊連兩季無緣冠軍賽，陣中主將呂政儒僅淡淡的說：「又不是第一次被淘汰了，球賽就是這樣，每年都重新挑戰一次，重新準備好自己，明年再來。」
而李啟億也為自己執教首年打了50分的不及格分數，他解釋，「今年洋將的選材，到季前補強、戰術應用都不是很理想，我們可能是換最多洋將的球隊，感覺自己第一年的能力還有限，需要很多人的幫忙。」他也期許因現在雙洋將制度，下一季在洋將選材上能做得更好。
留言