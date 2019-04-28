SBL／不敵富邦無緣冠軍賽 李啟億首年執教打50分

2019-04-28 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



李啟億今年球季接下裕隆隊執行教練一職，今天在球隊以63：90不敵富邦隊，以系列賽2：4無緣冠軍賽，今年球季也畫下句點，賽後李啟億也為自己執教首年打分數，「今年在洋將這部分補強做的不是很好，自己大概只有50分。」

昨天裕隆靠著洋將夏普猛攻39分、21籃板領軍，成功將系列賽追回一場，今天裕隆上半場還能與富邦抗衡，易籃後在第三節周柏臣鼻子遭撞、血流不止退場後失守，遭對方打出一波15：1攻勢，也讓裕隆無力回天，最後遭到淘汰。

賽後李啟億表示，周柏臣的傷勢要等照過X光才知道鼻梁的狀況。不過他也透露，老將周士淵在第三節初也因為右手掌骨斷裂，讓球隊情勢更加雪上加霜。

李啟億說：「士淵是在抄球時，聽到『ㄆㄧㄚ 』一聲，後來就沒有上場了，柏臣現在也去醫院檢查狀況。」而球隊連兩季無緣冠軍賽，陣中主將呂政儒僅淡淡的說：「又不是第一次被淘汰了，球賽就是這樣，每年都重新挑戰一次，重新準備好自己，明年再來。」