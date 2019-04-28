親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

新日皇專用車同款 黑道不准買

運動筆記Namib Race 2019 倒數計時！感受波馬魅力
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA今日最佳好球- Jamal Murray (4月28日)賽事懶人包 (4月28日)

SBL／不敵富邦無緣冠軍賽 李啟億首年執教打50分

2019-04-28 20:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

李啟億今年球季接下裕隆隊執行教練一職，今天在球隊以63：90不敵富邦隊，以系列賽2：4無緣冠軍賽，今年球季也畫下句點，賽後李啟億也為自己執教首年打分數，「今年在洋將這部分補強做的不是很好，自己大概只有50分。」

昨天裕隆靠著洋將夏普猛攻39分、21籃板領軍，成功將系列賽追回一場，今天裕隆上半場還能與富邦抗衡，易籃後在第三節周柏臣鼻子遭撞、血流不止退場後失守，遭對方打出一波15：1攻勢，也讓裕隆無力回天，最後遭到淘汰。

賽後李啟億表示，周柏臣的傷勢要等照過X光才知道鼻梁的狀況。不過他也透露，老將周士淵在第三節初也因為右手掌骨斷裂，讓球隊情勢更加雪上加霜。

李啟億說：「士淵是在抄球時，聽到『ㄆㄧㄚ 』一聲，後來就沒有上場了，柏臣現在也去醫院檢查狀況。」而球隊連兩季無緣冠軍賽，陣中主將呂政儒僅淡淡的說：「又不是第一次被淘汰了，球賽就是這樣，每年都重新挑戰一次，重新準備好自己，明年再來。」

而李啟億也為自己執教首年打了50分的不及格分數，他解釋，「今年洋將的選材，到季前補強、戰術應用都不是很理想，我們可能是換最多洋將的球隊，感覺自己第一年的能力還有限，需要很多人的幫忙。」他也期許因現在雙洋將制度，下一季在洋將選材上能做得更好。

裕隆執行教練李啟億（中）。圖／中華籃球協會提供
裕隆執行教練李啟億（中）。圖／中華籃球協會提供
分享

李啟億周柏臣周士淵
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

SBL／張宗憲鼠蹊部拉傷G6缺陣 富邦變陣迎戰

2019-04-28 17:15

SBL／連兩年挺進冠軍賽 許晉哲：完成去年未完成任務

2019-04-28 20:13

SBL／裕隆洋將猛攻續命 台啤多點開花聽牌

2019-04-28 00:13

SBL／陷背水一戰 璞園麥班達：這情況很熟悉

2019-04-27 22:22

SBL／無緣用晉級慶生 富邦教頭許晉哲：我帶賽

2019-04-27 20:09

SBL／裕隆變陣不靈又遇致命改判 富邦聽牌

2019-04-26 00:26

SBL／遭璞園扳平系列賽 台啤賽後與裁判爆衝突

2019-04-25 23:27

熱門文章

NBA／火箭利多？ 勇士浪花兄弟G1出賽成疑

2019-04-28 07:53

NBA／雷納德轟45分退76人 林書豪上場3分鐘

2019-04-28 10:03

NBA／約科奇大三元 金塊G7驚險退馬刺

2019-04-28 12:46

全大運田徑／百公尺起跑犯規 楊俊瀚：有點錯愕

2019-04-28 12:48

NBA／未犯規凍結時間 艾德里奇：沒聽到波總喊

2019-04-28 15:12

NBA／訝異記者提問簡短 雷納德博喬丹類比

2019-04-28 17:10

NBA／輸比賽贏尊敬 快艇教頭獲續約

2019-04-28 08:49

MLB／馬林魚投手輪流爆 陳偉殷後援唯一未失分

2019-04-28 10:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top