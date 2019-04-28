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SBL／連兩年挺進冠軍賽 許晉哲：完成去年未完成任務

2019-04-28 20:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

握有系列賽3：2「聽牌」優勢的富邦隊，今天在第六戰靠著第三節中段起，由洋將米歇爾帶起的一波15：1攻勢，一舉甩開裕隆隊糾纏，最終在團隊4人得分突破雙位數的情況下，以90：63搶下關鍵第四勝，連兩季挺進總冠軍賽。

富邦昨天在上半場就傷了「台灣噴射機」張宗憲，他因鼠蹊部拉傷提前退場，今天賽前經過測試仍無法上場，也讓富邦改用蕭順議取代，另外賴廷恩取代李盈鋒，希望能有球員適時填補上張宗憲的空缺。

上半場雙方戰況膠著，雙方最大的分差都沒有超過兩球差距，易籃後，裕隆在第三節還剩2分43秒時，周柏臣在一次防守富邦洋將賈西亞的情況下鼻子遭撞，當場鼻血不止退場，富邦也趁勢打出一波15：1的攻勢，一舉甩開裕隆糾纏，最終就以27分取勝，收下總冠軍賽門票。

昨天剛好是46歲生日的富邦主帥許晉哲，最終因輸球無心慶生，雖然晚了一天，今天在確定晉級後，賽後球隊送上蛋糕慶生，許總也露出笑容，「很感謝裕隆帶給我們這麼強大的系列賽，昨天夏普與林韋翰兩人就像是賞給我們一巴掌，讓我們意識到要更加團結。」

許晉哲透露，除了張宗憲外，其實蔡文誠也在系列賽第一場比賽中，右手中指就折到，導致手掌腫起來，雖然傷兵滿營，但許晉哲並不想主動透露，因為他認為這不能成為落敗的理由。

去年重新接下富邦兵符的許晉哲，連兩年都帶領球隊打進最終戰，對於接下來的對手他不做多想，「對手是誰就順其自然，接下來就是要完成去年沒達成的任務，今年我們會更盡力爭取。」今天攻下16分、6籃板的蔡文誠也認為，「總冠軍賽打誰都一樣，沒有好打的對手。」

張宗憲（中）因鼠蹊部拉傷高掛免戰牌。圖／中華籃球協會提供
張宗憲（中）因鼠蹊部拉傷高掛免戰牌。圖／中華籃球協會提供
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富邦總教練許晉哲。圖／中華籃球協會提供
富邦總教練許晉哲。圖／中華籃球協會提供
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蔡文誠（中）繳出16分、6籃板。圖／中華籃球協會提供
蔡文誠（中）繳出16分、6籃板。圖／中華籃球協會提供
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許晉哲張宗憲蔡文誠
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