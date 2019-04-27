親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

年輕教師帶6個月大寶寶 哭求教育部「讓我們一家團圓」

林濁水：韓風暴蔡卻被掃颱風尾 民進黨前景令人憂慮

運動筆記2020前一定要知道的跑步appZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹
健行筆記【步道‧部道特派員】台東長濱三日小旅行【裝備】裝備偏好大對決 結果出爐
NBA賽事精華- 勇士 vs. 快艇 (4月27日)今日五大好球 (4月27日)

SBL／陷入背水一戰 璞園麥班達：這情況很熟悉

2019-04-27 22:22聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台啤洋將愛德（中）攻下15分、6籃板、6助攻。圖／中華籃球協會提供
台啤洋將愛德（中）攻下15分、6籃板、6助攻。圖／中華籃球協會提供
分享
從系列賽0：2努力追平的璞園隊，今天與台啤隊都要為了「聽牌」全力以赴，台啤靠著團隊6人得分突破雙位數、多點開花進攻下，以87：76取勝，取得3勝2負「聽牌」優勢。儘管陷入落後，璞園主帥麥班達仍強調球隊不會放棄，「本季我們幾乎每場都是背水一戰，這樣的情況我們很熟悉。」

首節台啤就打出29：15的攻勢，全場壓著衛冕軍打，沒給璞園太多追近比分的機會，最終就以11分差收下關鍵第3勝；台啤團隊6人得分上雙，愛德15分、6籃板、6助攻，塞瑟夫14分、6籃板，蔣淯安、周伯勳各得12分，王皓吉11分、王子綱也有10分演出。

反觀落敗的璞園團隊只有3人得分突破雙位數，強森24分、8籃板最佳，凱爾12分、11籃板、4助攻次之，本土球員則只有李啟瑋得到10分。麥班達認為，此役落敗主因就是球隊沒有一個人願意防守，「上半場團隊犯規才4次，代表我們根本沒人願意防守，如果我們明天要有所回應，就是要從防守去做改變。」

本季璞園從開季就一路打的跌跌撞撞，好不容易在下半季調整回來，但來到季後賽仍背負著極大的壓力，對此麥班達説：「整季我們都像是背水一戰在打，每場都有輸不得的壓力，不過明天是最嚴重的一次，但我們並不陌生。」

取得「聽牌」優勢的台啤總教練周俊三則認為，此役大家打得很有耐心，防守成功帶起進攻，球員們願意奔跑，希望這樣的情況明天可以繼續保持下去。

台啤璞園麥班達
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

SBL／無緣用晉級慶生 富邦教頭許晉哲：我帶賽

2019-04-27 20:09

SBL／裕隆變陣不靈又遇致命改判 富邦聽牌

2019-04-26 00:26

SBL／遭璞園扳平系列賽 台啤賽後與裁判爆衝突

2019-04-25 23:27

SBL／富邦險勝裕隆聽牌 李啟億：要胡才有用

2019-04-25 21:02

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

熱門文章

NBA／杜蘭特轟50分相助 勇士6戰淘汰快艇

2019-04-27 12:48

NBA／已盡力防杜蘭特 快艇賽後豁達而笑

2019-04-27 16:35

日職／王柏融4支0還吞3K 火腿不敵軟銀

2019-04-27 16:15

NBA／杜蘭特攻50分晉級 柯爾：他就是終極武器

2019-04-27 15:50

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

NBA／杜蘭特傳加盟尼克 哈里斯引多隊關注

2019-04-27 12:10

NBA／暫停訪談只為勉勵對手 格林盛讚哈瑞爾表現

2019-04-27 15:20

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top