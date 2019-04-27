SBL／陷入背水一戰 璞園麥班達：這情況很熟悉

2019-04-27 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台啤洋將愛德（中）攻下15分、6籃板、6助攻。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 從系列賽0：2努力追平的璞園隊，今天與台啤隊都要為了「聽牌」全力以赴，台啤靠著團隊6人得分突破雙位數、多點開花進攻下，以87：76取勝，取得3勝2負「聽牌」優勢。儘管陷入落後，璞園主帥麥班達仍強調球隊不會放棄，「本季我們幾乎每場都是背水一戰，這樣的情況我們很熟悉。」

首節台啤就打出29：15的攻勢，全場壓著衛冕軍打，沒給璞園太多追近比分的機會，最終就以11分差收下關鍵第3勝；台啤團隊6人得分上雙，愛德15分、6籃板、6助攻，塞瑟夫14分、6籃板，蔣淯安、周伯勳各得12分，王皓吉11分、王子綱也有10分演出。

反觀落敗的璞園團隊只有3人得分突破雙位數，強森24分、8籃板最佳，凱爾12分、11籃板、4助攻次之，本土球員則只有李啟瑋得到10分。麥班達認為，此役落敗主因就是球隊沒有一個人願意防守，「上半場團隊犯規才4次，代表我們根本沒人願意防守，如果我們明天要有所回應，就是要從防守去做改變。」

本季璞園從開季就一路打的跌跌撞撞，好不容易在下半季調整回來，但來到季後賽仍背負著極大的壓力，對此麥班達説：「整季我們都像是背水一戰在打，每場都有輸不得的壓力，不過明天是最嚴重的一次，但我們並不陌生。」

取得「聽牌」優勢的台啤總教練周俊三則認為，此役大家打得很有耐心，防守成功帶起進攻，球員們願意奔跑，希望這樣的情況明天可以繼續保持下去。