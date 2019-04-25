SBL／遭璞園扳平系列賽 台啤賽後與裁判爆衝突

2019-04-25 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台啤昨天吞敗，教練王建惟（右三）賽後不滿裁判判決上前理論。記者林澔一／攝影 分享 facebook 台啤與璞園隊季後賽系列賽第四戰，握有2勝1負優勢的台啤浪費曾握有的雙位數領先，決勝節黃泓瀚關鍵犯規讓璞園洋將強森獲得3罰機會，而他頂住壓力追平也將比賽帶入延長賽，最終璞園以86：82取勝，將系列賽扳成平手，賽後落敗的台啤教練團因不滿裁判吹判，還衝上前與裁判理論，爆發口角衝突。

台啤在上半場一度握有雙位數領先，易籃後卻遭對手反撲，決勝節最後階段台啤頻頻獲得罰球機會，9罰6中將領先要回，只剩最後3.44秒進攻機會的璞園，強森在外線尋求突破時遭到黃泓瀚犯規，獲得3罰機會，最終他頂住壓力將分數扳平，也將比賽帶入延長賽。

延長賽璞園靠著強森、陳堅恩各拿6分帶領下，驚險以4分差擊敗台啤，也讓兩隊系列賽戰成2：2。不過賽後落敗的台啤教練王建惟不滿裁判吹判，衝上前與裁判理論，雙方爆發口角。

賽後台啤總教練周俊三對裁判吹判感到無奈，「大家都看到了，我們也提出挑戰但不被接受。最後強森3罰的那次吹判，場邊技術委員都接受了，但裁判不願意，我就說過這季裁判的權力是很大的，我們還能說什麼。」

最後無緣取得「聽牌」優勢，也讓獲得年度MVP的蔣淯安喜悅蒙上陰霾，他面色凝重地說：「得獎喜悅就先擺一邊，現在最重要的是要專注在比賽，要怎麼幫助球隊繼續向前才是最重要的。」蔣淯安認為，現在最重要的是要想辦法維持著球隊士氣，「對方追成2：2平，士氣很可能就這樣上來，穩住士氣最重要。

對於台啤賽後不滿裁判判決而爆發衝突，璞園總教練麥班達不以為意，「今天的罰球他們還是我們多很多（台啤罰球數30：19），我不懂他們在爭議什麼，要不滿應該也是我們有爭議。」談到驚險將系列賽扳平，賣班達說：「回到原點了，接下來就是3戰2勝制。在之前0：2落後時我就說我們不會放棄，接下來就是繼續拚吧！」