SBL／台啤下半場僅拿19分 璞園中場喊話逆轉勝

2019-04-23 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



原有機會在今天取得聽牌優勢的台啤，在與衛冕軍璞園系列第三戰，上半場在保有雙位數領先的情況下，換場後攻勢卻全面熄火，兩節合計僅拿下19分，讓璞園終場以73：63逆轉取勝，將系列賽追到1：2落後。

璞園今天在上半場打完一度以10分落後台啤，不過中場休息時不僅教練麥班達鼓勵球員不要放棄，球隊老大哥簡浩也特地將全隊聚在一起精神喊話，而璞園也在下半場吹起反攻號角，第三節先是拉出20：9的攻勢逆轉戰局，末節還將差距擴大到雙位數，最終以10分差距拿下系列賽首勝。

對於球隊在下半場反撲並且拿下首勝，璞園教練麥班達賽後說：「就像我前一場比賽說的，這個系列賽還沒有結束，半場時我就提醒大家，落後10分不算什麼，而球隊老將也把大家聚在一起講話，下半場本土球員像是岱豪和阿堯都有跳出來，這才像是原本的我們。」

簡浩則表示，球隊上半場因為欠缺溝通表現並不好，但中場休息時他號召全隊精神喊話收到成效，「上半場可能因為我們落後，氣勢有點低，但中場時我告訴他們下半場就要從零開始打，把每一波都守住，我覺得上下半場最大的差別就是在溝通。」

台啤今天全隊僅有雙洋將得分來到雙位數，對於下半場遭到逆轉，教練周俊三說：「我們今天防守沒做好，下半場又有太多外線出手，顯示我們球員太迷信外線了，在不進球後反而被對手反快攻，甚至還被製造犯規進算。」 璞園強森拿下25分8籃板7助攻。記者侯永全／攝影 分享 facebook

【中央社台北23日電】

桃園璞園建築今天在第4節拉出一波13比2攻勢，加上對手下半場進攻大當機，璞園終場73比63擊敗台灣啤酒，在系列賽首度開胡，7戰4勝制系列賽也追成1比2。

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強本週拉回板橋體育館進行，對戰背負著0比2劣勢的衛冕軍璞園，今天上半場依舊處於挨打，不料台啤下半場合計僅拿下19分，加上團隊發生12次團隊失誤，讓璞園成功演出逆轉秀。

台啤上下半場判若兩隊，上半場團隊命中率還有47.4%、累積拿下44分，下半場全隊手感急凍，團隊命中滑落至僅剩18.5%，也讓半場累積10分的領先籌碼，第3節還沒打完就花光，最終也吞下系列賽首敗。

璞園洋將強森（Orlando Johnson）攻下最高的25分，另有8籃板、7助攻，主控吳家駿贊助12分、4助攻，強森賽後坦言，這一戰非常重要，「我們歷經了糟糕的上半場，中場我們相互溝通、討論，接下來我們努力戰鬥，也證明我們有和對手抗衡的實力。」

璞園在系列賽苦吞2連敗後，昨天休兵一天，外界好奇休兵期間球隊做了哪方面的調整，強森表示，主要還是心態，「畢竟我們已經打了2場，對手的打法我們都已經知道了，所以重要的是修正好，去準備接下來的比賽。」