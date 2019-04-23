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SBL／槍響前爆衝突 富邦輕取裕隆系列賽領先

2019-04-23 20:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

系列賽前兩戰打成1：1平手的富邦與裕隆，今天的第三戰交手僅打了一節幾乎就已分出勝負，裕隆在全隊手感盡失的情況下，第四節一度落後到24分，雖然勝負提前底定，但富邦劉韋辰與裕隆郭昭男卻在比賽結束前20秒爆發肢體衝突並雙雙吞下違反運動精神犯規，終場富邦也以89：64要回系列賽領先優勢。

裕隆前一場比賽在進攻火力全開單場猛轟99分下將系列賽扳平，不過今天首節裕隆卻出現進攻無預警熄火的狀況，單節僅拿下9分，反觀富邦在雙洋將與林書緯領軍下單節拿下24分，雙方差距達到雙位數。

且裕隆熄火的狀況在後三節也未有明顯改善，讓富邦將差距持續擴大到20分以上，第四節初更一度落後到24分，勝負幾乎已提前揭曉。不過在比賽最後20秒，富邦劉韋辰在與裕隆郭昭男卡位過程中卻出現揮拐的狀況，郭昭男也隨即用雙手將劉韋辰推出場外，雙方球員一湧而上，所幸並未爆發更激烈的衝突事件。

富邦總教練練許晉哲表示，雖然對方認為劉韋辰有揮肘的動作，他賽後也當面叮嚀劉韋辰不該這樣做，但其實在這之前劉韋辰也吃了悶虧，「我不喜歡球員有這種小動作甚至導致受傷，所以賽後我也罵了全隊，但我們也不能公親變事主。」

至於裕隆教練李啟億則對於劉韋辰有揮肘的動作感到相當訝異，「不能因為自己打不好就把氣出在別人身上，打球還是要有一點道德的。」

談到球隊近兩場比賽表現呈現極大落差，李啟億也說：「對方在前一場輸球後，反撲的力道很強，我們第一節打完幾乎勝負就分出來了，這個系列賽我們輸的兩場比賽幾乎都是輸在上半場，回去之後必須要好好檢討。」

富邦米歇爾（左）拿下17分14籃板，助隊取得系列賽2：1領先。記者侯永全／攝影
富邦米歇爾（左）拿下17分14籃板，助隊取得系列賽2：1領先。記者侯永全／攝影
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李啟億林書緯SBL裕隆富邦勇士

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