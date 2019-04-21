SBL／台啤頂住璞園反撲 系列賽2比0領先

2019-04-21 23:00 中央社 台北21日電



第4節最後25.6秒，台灣啤酒還握有8分領先，接連失誤與犯規，差點浪費到手勝利，所幸終場86比82有驚無險擊敗衛冕軍桃園璞園建築，季後賽4強系列賽以2比0領先。

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強今晚由帶著1勝優勢的聯盟第二種子台啤，碰上衛冕軍璞園，台啤克服首節落後13分劣勢，在下半場扭轉戰局，並頂住對手反撲，在系列賽連搶2勝。

台啤洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）首節就領到3犯、陷入犯規麻煩，是台啤開局處於落後的關鍵之一，不過球隊在下半場火力全開，第4節最多領先13分，只不過差點在最後讀秒階段陰溝裡翻船。

從領先打到落後的璞園，最後展開賭博式包夾防守，逼得台啤多次發球失誤，後衛成力煥在最後17.6秒掉球後急忙犯規，領到不合運動精神犯規，讓璞園射手李啟瑋兩罰俱中，追到只差6分。

接下來塞瑟夫在中場接球又發生失誤，讓璞園後衛陳堅恩輕鬆快攻上籃，時間只剩最後6秒，不料塞瑟夫底線發球前，刻意扯掉鞋帶延誤比賽，不但領到技術犯規，也集滿全場第5犯被迫退場，可惜這回李啟瑋罰球沒進，失去再把比分追近的機會。

由於時間所剩不多，台啤另一名洋將愛德（Edvinas Seskus）接獲發球後，直接把球拋往空中消耗時間，璞園陳堅恩回頭3分搶攻沒進，比賽時間歸零，台啤驚濤駭浪之中拿下勝利。

璞園洋將強森（Orlando Johnson）攻下全場最高的30分、8籃板與7助攻，卻無法幫助球隊拿下勝利，而差點成為戰犯的台啤塞瑟夫，則繳出17分、11籃板，奇兵王皓吉添得全隊次高的16分、11籃板。