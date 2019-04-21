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SBL／強森猛攻30分無用 璞園不敵台啤吞二連敗

2019-04-21 22:18聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

季後賽次輪台啤璞園隊的系列賽第二戰，整場比賽哨音不斷，雙方共吞下55次犯規，而先搶下一勝的台啤隊，今天克服首節雙位數落後和洋將三節未打完就吞下四犯的麻煩，靠著板凳奇兵王皓吉跳出貢獻16分，以86：82險勝衛冕軍，將帶著系列賽2：0領先回到板橋。

首節衛冕軍靠著強森（Orlando Johnson）單節獨拿11分領軍，率隊單節打出25：12攻勢，取得雙位數領先，不過次節開始璞園卻找不到進攻準星，反讓台啤靠著從板凳出發的王皓吉連轟兩顆三分球帶領下，打出一波16：2攻勢一度成功反超，雖讓璞園在半場打完仍取得2分領先，易籃後身陷犯規麻煩的塞瑟夫仍頂住壓力，加上愛德也在外線開火，三節打完台啤反倒取得6分領先。

決勝節，落後的璞園在努力追分下卻陷入犯規麻煩，陳冠全及施晉堯都在第四節中飯滿「畢業」，眼看台啤就要就此收下勝利，不過讀秒階段成力煥吞下違反運動道德犯規，加上塞瑟夫也在最後被裁判吹了一個技術犯規、犯滿畢業，也讓璞園靠著罰球追到4分差，好在最後有驚無險沒讓璞園成功反撲，最終以4分差收下勝利，在7戰4勝制的系列賽取得2：0領先。

台啤此役共有5人得分突破雙位數，身陷犯規麻煩的塞瑟夫繳出全隊最佳的17分、11籃板，愛德、蔣淯安及王皓吉各貢獻16分，成力煥10分；而強森雖然找回身手，繳出全場最高的30分、8籃板、7助攻成績，不過全隊只有他與凱爾兩名洋將得分突破雙位數，在系列賽吞下二連敗。

璞園隊強森（左）此役找回身手攻下30分，但仍無法幫助球隊取勝。圖／中華籃球協會提...
璞園隊強森（左）此役找回身手攻下30分，但仍無法幫助球隊取勝。圖／中華籃球協會提供
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台啤隊王皓吉（中）替補上陣繳出16分。圖／中華籃球協會提供
台啤隊王皓吉（中）替補上陣繳出16分。圖／中華籃球協會提供
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台啤隊奪下系列賽二連勝。圖／中華籃球協會提供
台啤隊奪下系列賽二連勝。圖／中華籃球協會提供
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