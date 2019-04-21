SBL／挺過雙洋將內鬨風波 裕隆險勝富邦扳平

2019-04-21 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



夏普（左）與瓊斯（右）在首節尾聲爆發口角。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

SBL季後賽次輪今天繼續在彰化體育館進行系列賽第二戰，落後一場的裕隆隊雖在首節發生雙洋將內鬨衝突，好在危機很快解決，靠著夏普（Walter Sharpe）25分，加上呂政儒5顆三分球攻下19分助威，以99：96險勝富邦隊，成功在7戰4勝制的系列賽扳成1：1平手

落後一場的裕隆今天試圖要將系列賽扳平，首節靠著本土球員跳出，林韋翰單節攻下8分，呂政儒、周柏臣各貢獻7分帶領下，率隊單節打出30：19攻勢，不過裕隆卻在首節結束前，卻出現兩名洋將夏普與瓊斯（Emanuel Jones）內鬨畫面，兩人互相對罵，甚至差點上演全武行。

次節裕隆在進攻端出現熄火情況，單節只靠著三顆三分球、零星攻勢拿下16分，反觀富邦趁著對手產生亂流之際，林書緯單節三顆三分球、得到15分帶領，加上洋將賈西亞也挹注8分，半場打完富邦反倒取得3分領先。

不過夏普與瓊斯利用中場休息進行溝通，在下半場開打前練習時已看到兩人恢復正常談話，兩人在第三節開賽多次合作，雖然裕隆一度遭富邦拉開到11分領先，不過瓊斯、夏普連續得分，加上呂政儒、胡凱翔也有所貢獻，三節打完裕隆又將領先要回。

落後3分的富邦在決勝節靠著張伯維連兩顆三分球助隊追平戰局，不過裕隆靠著夏普持續在進攻端施壓，加上呂政儒不時在外線開火，讓富邦只能一路苦追，最後29.2秒落後6分的富邦只能尋求外線將分數追平，先是張宗憲的三分球追到3分差，此時裕隆發生失誤，讓富邦再度擁有最後一擊的機會，不過林書緯外線出手落空，也讓裕隆以3分差險勝，將系列賽扳平。

賽後瓊斯回應第一節與夏普在場上的口角衝突，他表示第一節與夏普在場上有些誤會，必須要透過溝通讓對方瞭解自己的意思，自己沒有惡意，對於自己決勝節都沒有上場，瓊斯也展現團隊精神，表示不管球隊做出怎樣的安排，就是努力發揮、扮演自己的角色，同時他也稱讚夏普表現稱職，幫助球隊鞏固最後勝利。