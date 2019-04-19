SBL／台啤硬碰璞園 團隊籃球範本對決

2019-04-19 19:42 中央社 台北19日電



台啤硬碰璞園，團隊籃球範本對決。 報系資料照 分享 facebook 台灣啤酒與桃園璞園建築，是聯盟裡最崇尚團隊籃球的兩支勁旅，兩隊也將在明晚SBL超級籃球聯賽4強對決，璞園總教練麥班達直言：「這將會是一場五五波的對決。」

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強，明起在彰化縣立體育館連打2天，再返回板橋體育館收尾，包括富邦勇士將與新北裕隆納智捷交鋒，聯盟第2種子台啤也將和衛冕軍璞園進行7戰4勝制對決。

璞園16日才從季後賽首輪脫困，以3比1擊敗台北達欣工程晉級4強，麥班達承認，相較於達欣，要擬定台啤的防守策略難度更高，「他們外圍傳導流暢，也沒有特定攻擊人選，我們只能盡量阻斷他們傳球路線，逼得他們單打獨鬥」。

對方的如意算盤，台啤總教練周俊三也很清楚，他強調，如果淪於一對一單打，台啤討不了太多便宜，「籃球沒辦法靠一個人贏球，我們還是會提醒球員，相信我們的訓練、相信隊友，在進攻時多點耐心，防守時第一線要能頂住壓力，不要讓對手予取予求」。

今年台啤陣中，包括射手成力煥、替補控衛王子綱的崛起，都成為球隊寶貴資產，加上主力前鋒黃聰翰季末歸隊，也讓台啤再添爭冠本錢。

不過周俊三強調，璞園是聯盟裡季後賽經驗最老到、團隊作戰經驗最豐富的球隊，屆時交手他們將一步一步穩紮穩打，先求做好團隊防守，才能創造轉換快攻的機會。