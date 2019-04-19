親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

運動筆記從迷你馬到我的初全馬- 自我訓練分享【教練！我想跑步！】「關鍵時刻」心理策略
健行筆記郡大山.望鄉山.臺中花博【給自己一份難忘的犒賞大禮】九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ
NBA今日最佳球員- Derrick White (4月19日)今日五大好球 (4月19日)

SBL／台啤硬碰璞園 團隊籃球範本對決

2019-04-19 19:42中央社 台北19日電

台啤硬碰璞園，團隊籃球範本對決。 報系資料照
台啤硬碰璞園，團隊籃球範本對決。 報系資料照
分享
台灣啤酒與桃園璞園建築，是聯盟裡最崇尚團隊籃球的兩支勁旅，兩隊也將在明晚SBL超級籃球聯賽4強對決，璞園總教練麥班達直言：「這將會是一場五五波的對決。」

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強，明起在彰化縣立體育館連打2天，再返回板橋體育館收尾，包括富邦勇士將與新北裕隆納智捷交鋒，聯盟第2種子台啤也將和衛冕軍璞園進行7戰4勝制對決。

璞園16日才從季後賽首輪脫困，以3比1擊敗台北達欣工程晉級4強，麥班達承認，相較於達欣，要擬定台啤的防守策略難度更高，「他們外圍傳導流暢，也沒有特定攻擊人選，我們只能盡量阻斷他們傳球路線，逼得他們單打獨鬥」。

對方的如意算盤，台啤總教練周俊三也很清楚，他強調，如果淪於一對一單打，台啤討不了太多便宜，「籃球沒辦法靠一個人贏球，我們還是會提醒球員，相信我們的訓練、相信隊友，在進攻時多點耐心，防守時第一線要能頂住壓力，不要讓對手予取予求」。

今年台啤陣中，包括射手成力煥、替補控衛王子綱的崛起，都成為球隊寶貴資產，加上主力前鋒黃聰翰季末歸隊，也讓台啤再添爭冠本錢。

不過周俊三強調，璞園是聯盟裡季後賽經驗最老到、團隊作戰經驗最豐富的球隊，屆時交手他們將一步一步穩紮穩打，先求做好團隊防守，才能創造轉換快攻的機會。

台啤璞園周俊三
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

SBL／旅外球員當靶子隊 富邦備戰SBL季後賽

2019-04-19 18:25

SBL／璞園晉級 吳家駿飆分、施晉堯守梅奧有功

2019-04-17 00:22

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20

圖／SBL璞園晉級第二輪

2019-04-16 21:47

SBL／強森、吳家駿領軍 璞園輕取達欣晉級第二輪

2019-04-16 21:26

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00

熱門文章

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51

NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消

2019-04-19 15:40

NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18

NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄

2019-04-19 12:44

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top