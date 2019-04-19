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SBL／旅外球員當靶子隊 富邦備戰SBL季後賽

2019-04-19 18:25中央社 台北19日電

SBL季後賽富邦將對上裕隆。 報系資料照
SBL季後賽富邦將對上裕隆。 報系資料照
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例行賽結束後，SBL聯盟龍頭富邦勇士已超過2週沒出賽，為了備戰季後賽4強硬戰，球隊找來曾文鼎、楊敬敏、陳盈駿等旅外球員陪練、對打，就是要讓球員保持比賽感覺。

第16季SBL超級籃球聯賽季後賽4強，明天起在彰化縣立體育館連打2天，例行賽龍頭富邦，將與從首輪脫穎而出的新北裕隆納智捷，進行7戰4勝制對決。

上季裕隆頂著聯盟頭號種子光環，卻在4強慘遭富邦橫掃，今年兩隊角色互調，富邦歷經15天休兵，總教練許晉哲說：「球員就算訓練狀況再好，沒打比賽一樣說不準，球員能不能早早進入比賽節奏，將是關鍵。」

由於正值季後賽期間，富邦只好找來返台的旅外球員組隊對打陪練，靶子隊的陣容幾乎涵蓋大半中華隊等級的好手，就連田壘、陳世念等人，也都情義相挺。

許晉哲強調，裕隆在季末才底定洋將組合，夏普（Walter Sharpe）與瓊斯（Emmanuel Jones）全新組合，他們只打過一次，而且夏普還提前離場，因此與裕隆的對決，充滿了未知。

季後賽4強即將面對聯盟龍頭，裕隆執行教練李啟億絲毫不敢大意，他表示富邦球員的機動性高，不論打快還是半場陣地戰，都有一定水準，「許哥點子多、應變能力又快，他們一定會做好準備，我們只能臨場接招」。

李啟億說，他也知道富邦找來旅外球員對抗，他們只能把自己準備好，並強調：「防守還是我們的第一優先，富邦這種正規軍，最怕夏普無厘頭的打法，只要夏普能把命中率維持在一定的水準，我相信還是能帶給對手一些麻煩。」

李啟億許晉哲富邦勇士
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