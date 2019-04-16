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圖／SBL璞園晉級第二輪

2019-04-16 21:47聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

璞園今晚在季後賽首輪聽牌情況下，靠著洋將強森得到全場最高的32分，與吳家駿砍進25分的表現，以102比81擊敗達欣，晉級第二輪，將與台啤搶奪爭冠機會。

璞園總教練麥班達。記者余承翰／攝影
璞園總教練麥班達。記者余承翰／攝影
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璞園洋將強森（左）得到全場最高的32分。記者余承翰／攝影
璞園洋將強森（左）得到全場最高的32分。記者余承翰／攝影
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璞園吳家駿（左二）全場得到25分，幫助球隊晉級季後賽第二輪。記者余承翰／攝影
璞園吳家駿（左二）全場得到25分，幫助球隊晉級季後賽第二輪。記者余承翰／攝影
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璞園吳家駿（右二）繳出單場25分的好表現，賽後隊友要他好好看著轉播比賽的攝影師。...
璞園吳家駿（右二）繳出單場25分的好表現，賽後隊友要他好好看著轉播比賽的攝影師。記者余承翰／攝影
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達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）（中）砍進全隊最高的28分，但仍無法幫助球隊贏...
達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）（中）砍進全隊最高的28分，但仍無法幫助球隊贏球。記者余承翰／攝影
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達欣教練團顧問邱大宗（中）。記者余承翰／攝影
達欣教練團顧問邱大宗（中）。記者余承翰／攝影
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達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）砍進全隊最高的28分，但仍無法幫助球隊贏球。記...
達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）砍進全隊最高的28分，但仍無法幫助球隊贏球。記者余承翰／攝影
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台啤達欣璞園
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