籃球／黃金世代親自操課 BE HEROES籃訓營7月登場

2019-04-16 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林志傑親自指導學員運球動作。圖／展逸國際企業提供 分享 facebook

集結林志傑、田壘、楊敬敏、曾文鼎與陳世念等黃金世代球員，「2019 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」將連續4年舉辦，今年將跨足兩地，分別是7月2、3日在台中、7月6至8日於台北，讓籃球愛好者擁有近距離接觸國內籃球傳奇的機會。

黃金世代球員今年分別在CBA與ABL奮戰，最令人感動的莫過於「野獸」林志傑即將離開效力10年的浙江廣廈，接受滿場球迷歡呼留下的英雄淚，已然成為台灣球員進軍對岸的傳奇；而田壘與陳世念本季效力ABL寶島夢想家，再度席捲台灣球迷，更率領球隊進軍季後賽，依舊是不動的票房保證。

「籃球是我們一生的最愛，籃球也讓我們獲得了很多，現在我們希望能把我們一生所學傳承回饋給更多人！」是這五位明星球員的共同心聲，更是他們期待透過籃球來回饋台灣的最大動力，其中「BE HEROES未來英雄籃球訓練營」就是重要的一步。

黃金世代的球員們，從第一年開始就非常用心的討論規劃訓練課程，恰好又分別是球場上五個不同的位置，能讓參加訓練營的學員完整學習到籃球場上全方位的知識與經驗，紮實的訓練內容毫不馬虎。此外，他們還設計融入許多競爭類遊戲，讓各組學員互相分組對抗，除了增加訓練的趣味性，也機會教育學員許多關於「團隊意識」、「運動精神」的寶貴內容。

「2019 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」台中場將於7月2、3日在台中市逢甲大學體育館舉行；台北場則是7月6至8日，於新北市南山高中舉辦；兩地都分「歡樂英雄組」與「超級英雄組」，歡樂英雄組歡迎所有喜愛籃球、想學習紮實的基本與個人技巧，8-15歲的學員報名；超級英雄組則需具備籃球基礎，並有5對5全場實戰經驗、13-22歲的學員報名。