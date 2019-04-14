SBL／下一輪戰富邦 裕隆教頭李啟億：放開來打

2019-04-14 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



只要再拿一勝就能挺進季後賽下一輪的裕隆隊，今天靠著「男模」呂政儒攻下全隊最高的20分，加上洋將夏普16分、14籃板、8助攻，林韋翰也挹注14分，以76：73再勝金酒隊，率先搶下3勝晉級次輪，下一輪對手將是例行賽龍頭的富邦隊，執行教練李啟億說：「壓力應該是在他們身上，我們就是放開來打。」

連兩天都從落後局面下展開反攻，今天裕隆再度克服上半場一度落後達15分的劣勢，最終以3分差收下勝利，賽後李啟億表示，球隊兩名洋將進入狀況太慢，好在本土球員呂政儒、林韋翰和周柏臣適時跳出，「這場比賽是靠本土球員贏下來的。」

一旁的呂政儒也認同教練的話，他表示，「這兩天一開始都比較卡，進入狀況比較慢，還好後面有回神，這場比賽是靠團隊防守和進攻贏的。」

雖然上半場曾落後達雙位數，但裕隆努力追趕，在終場前2分21秒靠著林力仁的超前三分球，成功翻轉頹勢，李啟億也不吝嗇給予林力仁讚美，「阿力現在在球隊就是扮演冷箭的角色，他很能把握住機會，把球給他他都會毫不猶豫出手。」