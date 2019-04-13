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SBL／中場休息被罵醒　璞園驚滔駭浪勝達欣

2019-04-13 22:18聯合報 記者林宋以情╱即時報導

例行賽對戰達欣隊六戰全勝，璞園隊今晚季後賽首輪迎戰達欣險些翻船，上半場落後達雙位數，直到第4節才後來居上。終場前18.9秒吳家駿兩罰盡墨，讓他直呼差點當罪人，所幸他2.8秒籃下再要到兩分，幫助球隊，80：77險勝達欣，搶下系列戰兩勝聽牌優勢。

璞園上半場在後苦苦追趕，第4節彭俊諺、凱爾、施晉堯攜手吹起反攻號角，倒數兩分鐘戰況進入白熱化，強森（Orlando Johnson）兩罰俱中，取得4分領先。

最後一分鐘達欣賭底線三分失手，20.8秒林宜輝籃下空檔放進兩分，追到兩分差。吳家駿18.9秒站上罰球線兩罰都落空，給達欣最後一擊機會，梅奧（O.J. Mayo）切入後，傳給林冠綸，林冠綸4.7秒切入籃下要到犯規，但林冠綸第一罰也失手追到1分差。璞園把握最後一波，2.8秒吳家駿籃下空檔放進兩分，驚險逆轉勝。80：77逆轉勝達欣。

吳家駿賽後直呼，「沒罰進時真的閃過一秒，覺得要當罪人了。」主帥麥班達盼球員學到教訓，「希望大家有被嚇醒，了解季後賽無論吹判尺度、強度都不一樣。」

攻下全隊最佳19分的施晉堯說，「中場就被教練訓了一番，要更積極專注，下半場才能贏球。」強森15分、10籃板，陳冠全11分、7籃板，達欣梅奧17分、5助攻、5籃板，林宜輝15分。

璞園隊施晉堯（中）攻得全隊最佳19分、6籃板。圖／中華籃球協會提供
璞園隊施晉堯（中）攻得全隊最佳19分、6籃板。圖／中華籃球協會提供
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璞園隊（右）吳家駿11分、6助攻。圖／中華籃球協會提供
璞園隊（右）吳家駿11分、6助攻。圖／中華籃球協會提供
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達欣林冠綸璞園

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