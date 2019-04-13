SBL／賽勒下半場熄火 裕隆逆轉金酒聽牌
SBL季後賽首輪今天在板橋體育館登場，擁有1勝優勢的裕隆隊迎戰金酒隊，第三節呂政儒、瓊斯（Emanuel Jones）攜手上演逆轉，74：63擊敗金酒取得系列戰2勝聽牌優勢。
金酒輸球還痛失主控，于煥亞首節就左腳扭傷，明天出賽恐不樂觀，教練吳俊雄也無奈，「少了他當然差很多，其他人得頂上來。」明日背水一戰，吳俊雄力拚將戰線延長，「當然希望下周二、四還要再打，我們還沒有放棄。」
季後賽前兩名富邦、台啤隊免戰，首輪由3至6名進行三戰兩勝，爭奪最後兩張四強門票。金酒首節在洋將賽勒（Garret Siler）轟炸禁區下，取得開賽13：7領先，半場結束金酒取得4分領先。
裕隆隊易籃後展開反撲，第三節打出20：13攻勢，逆轉超前比分，瓊斯末節開賽3分鐘再拉出一波8：0，擴大領先到雙位數分差，暫停過後裕隆攻勢未停，胡凱翔、呂政儒高難度三分打，將比賽掀起另一波高潮，並將領先擴大到15分差，反觀上半場轟12分的賽勒，下半場得分掛蛋。
季後賽首戰開紅盤，裕隆教頭李啟億表示，球隊上半場打得綁手綁腳，下半場靠著攻守轉換，快攻找回進攻節奏，不過此役三分線投20投僅中2，李啟億倒是不擔心，「每一場比賽外線都會被針對，我們今天出手機會也太勉強，下一場得多製造機會。
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