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WSBL／搶造型后冠 冠軍戰國泰先聽牌

2019-04-11 01:24聯合報 記者曾思儒／新北報導

林育庭（右）全場轟下十八分。 記者王騰毅／攝影
林育庭（右）全場轟下十八分。 記者王騰毅／攝影
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ＷＳＢＬ衛冕軍國泰人壽昨天在冠軍賽首戰以八十比五十九大勝傷兵累累的中華電信，在三戰兩勝制的系列賽「聽牌」，最快今天就能能迎接隊史第十三座ＷＳＢＬ聯賽金盃。

電信例行賽尾聲接連傷了後衛黃虹瑛和劉嘉瑋，膝蓋動刀的兩人，昨天只能帶著護具場邊當觀眾，加上中鋒謝佩君背傷還沒完全恢復，讓國泰頻頻衝搶籃板，昨天光是進攻籃板就抓下廿一個，總籃板數也以五十四比卅一大勝，加上第二節十九比八攻勢，甩開電信糾纏。

國泰教頭鄭慧芸說，首節以十八比十八打平，自己有小檢討一下，「我承認，前兩天練太累，她們的腳跑不到點上，不過也撐住，完成了比賽，滿感動的」；她強調，整季的設定就是最後冠軍戰，且是要連勝兩場結束系列賽，絕不會將戰局延長到周五第三戰。

ＷＳＢＬ今年邁入第十四季，中華籃協在贊助廠商挹注下打造出第一座「Ｗ」造型的特製冠軍盃，另有冠軍獎牌和冠軍帽，昨天轟下十八分的國泰前鋒「小丁」林育庭說：「當然想拿冠軍，不過還是平常心，正常發揮、正常打。」

人力吃緊的電信只打了一節好球，教頭黃曉潔說：「怎麼人愈打愈少。」她承認，目前可用之兵有限，要和衛冕軍纏鬥到第三戰不容易，「但我們也會努力去完成，不會放棄。」

同樣三戰兩勝制的季軍戰，昨天由台元以六十二比四十六壓下台電，教頭周泓諭和轟下十九分的後衛彭曉彤也異口同聲說，避免夜長夢多，兩戰就會結束系列賽。

台電彭曉彤國泰

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