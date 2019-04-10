親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

運動筆記台新女子路跑-2小時列車~ 姐妹們無畏穩穩跟上【配速列車】2019台新女子半馬2小時30分配速策略
健行筆記【心得分享】揭開十七歲少女的面紗-松蘿湖容易到達的輕鬆步道,后里鳳凰山/觀音山步道
NBA今日最佳助攻- Bobby Portis (4月10日)今日最佳灌籃- Dirk Nowitzki (4月10日)

WSBL／冠軍戰壓電信 國泰連霸差一步

2019-04-10 21:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

相隔一季再挑戰國泰人壽隊WSBL霸業，中華電信隊今天冠軍賽首戰只打了一節好球，衛冕軍第二節拉開領先，第四節更外線齊發，80：59拿下勝利，在3戰2勝制的冠軍賽「聽牌」，最快明天就能在板橋體育館拋下連霸彩帶。

電信一度取得9：4領先，但國泰靠林育庭外線破網、黃鈴娟中距離加上藍浩語飆進三分球，一波8：0攻勢逆轉；電信節末雖靠陽詩慧和黃湘婷接連的外線攻勢要回領先，但國泰鄭伊秀籃下放進壓哨球，助衛冕軍18：18追平。

第二節開始，韓雅恩為國泰率先進球，電信靠「不點」切入突破後妙傳給黃湘婷，比分再扳平；但黃湘婷接續一次快攻機會卻出現大空檔「放槍」，國泰搶下籃板回頭林育庭馬上回敬底角三分球，加上羅蘋、鄭伊秀和陳薇安接連建功，防守再加壓讓電信單節只拿8分，半場打完取得37：26領先。

易籃林育庭外線再破網，吳宜庭也加入長程砲火行列，國泰領先再擴大，電信雖靠黃湘婷籃下取分、王俐云大轉身上籃得手，差距縮小到10分差，但國泰羅蘋3罰2中、陳薇安籃下單打止血，韓雅恩讀秒階段的進球也讓國泰帶著59：45領先進入第四節。

國泰第四節換老將發揮，李宥叡先進球，藍浩語接棒連飆2記三分彈，領先差距擴大到67：47，最終衛冕軍就以21分之差先下一城。

電信第12季也曾和國泰爭冠，去年落到季軍戰，今年重返爭冠行列但例行賽尾聲卻添傷兵，後衛黃虹瑛和前鋒劉嘉瑋都膝傷動刀，無緣冠軍戰。

國泰韓雅恩（右）強行上籃。記者王騰毅／攝影
國泰韓雅恩（右）強行上籃。記者王騰毅／攝影
分享
電信後衛文祺（藍衣）遭雙人包夾。記者王騰毅／攝影
電信後衛文祺（藍衣）遭雙人包夾。記者王騰毅／攝影
分享
國泰菜鳥陳薇安（左）籃下取分。記者王騰毅／攝影
國泰菜鳥陳薇安（左）籃下取分。記者王騰毅／攝影
分享
林育庭（右）上半場就轟下13分，助國泰取得兩位數領先。記者王騰毅／攝影
林育庭（右）上半場就轟下13分，助國泰取得兩位數領先。記者王騰毅／攝影
分享
電信後衛黃郁婷（左）切入上籃。記者王騰毅／攝影
電信後衛黃郁婷（左）切入上籃。記者王騰毅／攝影
分享
鄭伊秀（左）上半場贊助8分，助國泰取得兩位數領先。記者王騰毅／攝影
鄭伊秀（左）上半場贊助8分，助國泰取得兩位數領先。記者王騰毅／攝影
分享
電信後衛潘姿吟（右）切入。記者王騰毅／攝影
電信後衛潘姿吟（右）切入。記者王騰毅／攝影
分享

連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

WSBL／備戰季軍戰 台元有請秘密武器

2019-04-10 20:20

WSBL／蔡佩真熱機快 台元季軍戰壓下台電

2019-04-10 19:44

WSBL／誰守文祺？ 國泰教頭鄭慧芸：交給陳薇安就對

2019-04-10 22:06

SBL／率富邦衝龍頭 賈西亞當選下半季MVP

2019-04-10 17:00

HBL／台東高中唐碩甫患視障 克服「兩顆球」的世界

2019-04-10 16:06

NCAA／拿下校史首冠 維吉尼亞大學雪恥

2019-04-10 00:07

SBL／本季第一人 夏普三獲單周MVP肯定

2019-04-09 18:57

HBL／台東高中二度乙組聯賽封王 全靠毅力和智取

2019-04-09 18:31

NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29

NCAA╱三月瘋不缺席 冠軍戰國際球員就占8位

2019-04-09 16:25

籃球／第一屆Jr. NBA聯賽 陳力生喊話討回冠軍

2019-04-09 16:15

NCAA／UCLA男籃新教頭 巴恩斯可望出線

2019-04-09 14:55

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

SBL／當隊長成溝通橋梁 蔣淯安為台啤拚冠

2019-04-08 18:54

NCAA／傳統勁旅缺席 維吉尼亞、德州理工拚隊史首冠

2019-04-08 17:36

SBL／夏普飆31分 季後賽尬老東家金酒

2019-04-08 00:18

NCAA／狂罵球員事件 伊索教練被認為沒錯

2019-03-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪8分5助攻 暴龍120：100輕取灰狼

2019-04-10 10:18

日職／王柏融致勝安當英雄 火腿延長賽擊敗軟銀

2019-04-10 21:08

MLB／砲聲中達千局 陳偉殷2局挨4轟失10分

2019-04-10 09:16

NBA／勇士贏球卻傷柯瑞 鵜鶘主帥力挺戴維斯

2019-04-10 12:00

NBA／本季主場最終戰 諾維茨基賽後證實退休

2019-04-10 12:02

新加坡羽賽／戴資穎逆轉勝 周天成開啟連霸路

2019-04-10 16:35

就此結束或觸底反彈？ 林書豪季後賽的一線生機

2019-04-10 10:21

NBA／熱火無緣季後賽 韋德主場華麗謝幕

2019-04-10 11:01

NBA／才傳與華頓無交流 魔術強森請辭湖人總裁

2019-04-10 09:29

NBA／演14分逆轉秀 喬治致命三分彈擊落火箭

2019-04-10 13:20

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

NBA／諾維茨基噙淚退役 曝服藥注射忍痛拚整季

2019-04-10 16:24

日職／王柏融11局擊沈軟銀 生涯首次勝利打點

2019-04-10 21:13

日職／高飛犧牲打也稱讚 火腿教頭：王柏融展技術

2019-04-10 10:25

NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

2019-04-10 08:57

NBA／飆51分險搶諾佬風采 克勞佛超越喬丹紀錄

2019-04-10 13:11

NBA／向諾維茨基致敬 巴克利：可以為你炒掉俠客

2019-04-10 15:58

MLB／丟10分生涯最慘 陳偉殷：換角色不當藉口

2019-04-10 11:55

NBA／諾維茨基宣布退休 庫班承諾為他立雕像

2019-04-10 14:28

NBA／暴龍板凳群聯手獵狼 奪隊史次佳58勝封關

2019-04-10 10:36

NBA／就到這了？ 戴維斯鵜鶘封關戰穿著引臆測

2019-04-10 10:02

MLB／林子偉秀14克拉白金冠軍戒 領完再下3A

2019-04-10 08:02

中職／味全龍教頭是？ 發言人：魏應充粉絲團公布

2019-04-10 11:29

NBA／活塞贏球續命 粉碎韋德與熱火季後賽希望

2019-04-10 10:21

新加坡羽賽／打滿3局 戴資穎：自己失誤多

2019-04-10 19:23

NBA／想當自由小鳥 魔術強森嘆想讚衛少都不行

2019-04-10 11:23

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

NBA／主場最終戰神秘影片 歐巴馬獻聲致敬韋德

2019-04-10 12:45

NBA／飆進致勝外線 喬治：一點空檔就足夠

2019-04-10 15:58

NBA／黃蜂大勝騎士保生機 將與活塞爭最後門票

2019-04-10 11:45

中職／挨陳傑憲滿貫砲 洪總：陳禹勳投太閃躲

2019-04-09 23:10

MLB／塞爾再成落難王牌 還遭藍鳥小將盜本壘

2019-04-10 09:48

NBA／本季意外受矚角色球員 諾亞灰熊重生入榜

2019-04-10 15:32

NBA／米契爾狂轟46分 爵士力壓金塊50勝到手

2019-04-10 14:58

新加坡羽賽／戴資穎告捷：球迷打氣想放棄都難

2019-04-10 19:01

日職／王柏融手感熄火 打擊率跌破三成

2019-04-10 00:03

MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20

MLB／國民前後狀元對決 哈波砲轟天才小史

2019-04-10 15:29

MLB／仍抱名人堂希望 曼尼：如果上帝允許

2019-04-10 08:16

中職／再見全壘打！朱育賢敲回單場MVP

2019-04-09 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top