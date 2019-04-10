WSBL／冠軍戰壓電信 國泰連霸差一步

2019-04-10 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



相隔一季再挑戰國泰人壽隊WSBL霸業，中華電信隊今天冠軍賽首戰只打了一節好球，衛冕軍第二節拉開領先，第四節更外線齊發，80：59拿下勝利，在3戰2勝制的冠軍賽「聽牌」，最快明天就能在板橋體育館拋下連霸彩帶。

電信一度取得9：4領先，但國泰靠林育庭外線破網、黃鈴娟中距離加上藍浩語飆進三分球，一波8：0攻勢逆轉；電信節末雖靠陽詩慧和黃湘婷接連的外線攻勢要回領先，但國泰鄭伊秀籃下放進壓哨球，助衛冕軍18：18追平。

第二節開始，韓雅恩為國泰率先進球，電信靠「不點」切入突破後妙傳給黃湘婷，比分再扳平；但黃湘婷接續一次快攻機會卻出現大空檔「放槍」，國泰搶下籃板回頭林育庭馬上回敬底角三分球，加上羅蘋、鄭伊秀和陳薇安接連建功，防守再加壓讓電信單節只拿8分，半場打完取得37：26領先。

易籃林育庭外線再破網，吳宜庭也加入長程砲火行列，國泰領先再擴大，電信雖靠黃湘婷籃下取分、王俐云大轉身上籃得手，差距縮小到10分差，但國泰羅蘋3罰2中、陳薇安籃下單打止血，韓雅恩讀秒階段的進球也讓國泰帶著59：45領先進入第四節。

國泰第四節換老將發揮，李宥叡先進球，藍浩語接棒連飆2記三分彈，領先差距擴大到67：47，最終衛冕軍就以21分之差先下一城。